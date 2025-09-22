AKP'nin Bayrampaşa öfkesi dinmiyor: Erdoğan'ın sağ kolu da tartışmalara dahil oldu

Yayınlanma:
Başkan Hasan Mutlu'nun tutuklanmasıyla Bayrampaşa Belediyesi'nde yapılan Başkan Vekili seçimlerini kurayla CHP'nin adayı kazandı. Seçim sonucu halk tarafından olumlu karşılansa da AKP'lilerin tepkisi sürüyor. Tartışmalara son olarak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken de dahil oldu.

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Başkan Hasan Mutlu'nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan Başkan Vekili seçimlerinin dört turunda da eşit sonuç çıkınca başkan vekili kurayla belirlendi.

CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

AKP, Kahraman'ın Meclis Başkanı sıfatı ile seçimi yönetmesini, oylarının geçersiz sayıldığını belirterek oylamaya itiraz etti.

AKP'NİN BAYRAMPAŞA ÖFKESİ SÜRÜYOR

Kararla ilgili AKP'den bir tepki de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'den geldi. Sonuca Karabük'ten tepki gösteren Öğütken, "Bayrampaşa’da maalesef istenen ortam oluşamadı, adil ve adaletli bir seçim olmadığına inanıyoruz" dedi.

fsdfd.jpg
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken

"MAALESEF İSTENEN ORTAM OLUŞAMADI"

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Karabük’e gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, AKP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Burada Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki seçimleri hatırlatan Öğütken şunları söyledi:

"Bayrampaşa’da maalesef istenen ortam oluşamadı. AK Parti’nin oylarında bir harf eksik ya da isim yanlış yazımı gibi nedenlerle geçersiz sayılan oylar oldu. İlkinde 19 oyla AK Parti adayı kazanmıştı, ardından iptal edildi. Bu durumun hukuka taşınacağını düşünüyoruz çünkü adil bir seçim olmadı."

Kaynak:ANKA

