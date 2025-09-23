AKP 'Bayrampaşa' için ısrarcı oldu: Dava açtılar

AKP 'Bayrampaşa' için ısrarcı oldu: Dava açtılar
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından Başkanvekilini oylayan Bayrampaşa belediyesinde, görevi 4 oylamanın ardından yapılan kura çekimi ile CHP'li İbrahim Kahraman aldı. "Sakın irademizi gasp etmeye kalkmayın" diyen AKP 'Bayrampaşa' için ısrarcı oldu. Meclis üyeleri dava açtı.

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanarak görevden uzlaştırıldı. Belediye meclisinde yapılan seçimle CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, başkanvekili seçildi.

Başkanvekili, 4 tur boyunca eşitlik bozulmadığından kura ile belirlendi. AKP, seçime itiraz etti.

AKP 'BAYRAMPAŞA' İÇİN ISRARCI OLDU: DAVA AÇTILAR

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerinde 4 meclis üyesinin CHP'den istifa etmesine rağmen kaybeden AKP, belediye meclisindeki seçimleri yargıya taşıdı.

Başkanvekilliği seçimine ilişkin AKP'li meclis üyeleri tarafından dava açıldı.

Dava dilekçesinde, seçim sürecinde yapılan işlemlerin 'usul ve yasaya aykırı olduğu, tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği ve tartışmalı oyların geçerlilik durumunun seçim sonucunu değiştirdiği' belirtilerek, meclis kararının ve idari işlemin iptali ile yürütmenin durdurulması talep edildi.

AKP grubunu temsil eden Ali Cengiz Yıldırım'ın, seçim günü "Sakın irademizi gasp etmeye kalkmayın" ifadelerini kullanması CHP grubu tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

