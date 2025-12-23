İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirleri için toplantı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirleri için toplantı
İçişleri Bakanı Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantısı yapıldığını duyurdu.

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte tüm yurtta yılbaşı hazırlıkları devam ederken güvenlik önlemleri de alınmaya başladı.

İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantısı yapıldığını duyurdu.

HAZIRLIK VE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Sosyal hesabından paylaşım yapan Yerlikaya,"Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik" dedi ve toplantıya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

81 VALİ İLE TOPLANTI

Video konferans sistemi aracılığıyla 81 valinin katılımıyla yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısını gerçekleştirdiklerini de belirten Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması amacıyla il bazlı hazırlıklar ele alındı, sahadaki uygulamanın bütüncül şekilde yürütülmesi için ortak çalışma esasları tekrar gözden geçirildi. Emniyetimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizce, başta trafik düzeni, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlar olmak üzere gerekli planlamalar yapıldı" ifadelerini kaydetti.

