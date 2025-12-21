Tokat’ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi

Tokat’ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi
Yayınlanma:
Tokat’ta, bir kamyonet kamyon ile çarpıştı. Meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Tokat-Sivas karayolunun Çamlıbel Geçidi mevkiinde, saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, Tokat yönünden Sivas yönüne ilerlerken Selim Bozkurt’un (33) kontrolünü kaybettiği kamyonet, karşı yönden gelen Ethem Yalçın (51) kontrolündeki kamyonla çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

tokatta-kamyonet-kamyonla-carpisti-1-1073215-318448.jpg

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kamyonetteki Hayrettin Kıraç’ın (32) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan kazada, yaralanan araç sürücüleri Bozkurt ve Yalçın ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken Kıraç’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gece yarısı katliam gibi kaza: 5 ölü!Gece yarısı katliam gibi kaza: 5 ölü!

ULAŞIM BİR SÜRE KONTROLLÜ DEVAM ETTİ!

Kaza sebebiyle Tokat-Sivas karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak:DHA

