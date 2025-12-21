Gece yarısı katliam gibi kaza: 5 ölü!

Katliam gibi kaza saat 02.30 sularında Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil, iddia edilenlere göre polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

TAKİP KATLİAM GİBİ KAZA İLE SONUÇLANDI

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Kangırlı sapağında ters yöne girip, bu sırada karşı yönden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada 35 APD 325 plakalı otomobildeki, Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Soysal yaralandı. Mustafa Soysal’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.