Meclis'te görülmemiş sansür! 'Özgür gelecek' pankartını göstermediler

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de görülen 2026 Bütçe Görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Ağbaba, Meclis kürsüsüne CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda kullandığı ve İBB soruşturmasında da yer verilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e atıfla hazırlanan "Özgür Gelecek" pankartıyla geldi.

İddianamede skandal gerekçe: CHP Kurultayı “örgüt faaliyeti” sayıldı

KURTULMUŞ, PANKARTIN KAMERA AÇISINDAN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Ancak Ağbaba, konuşmasının sürdürdüğü esnasında beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Ağbaba'nın sözünü kesen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, pankartın Meclis kurallarına aykırı olduğunu öne sürerek, "Sayın Ağbaba bir saniye. Buradan bakıyorum, bu konuşma sanki mecliste yapılan bir konuşma değil gibi görünüyor kameralardan. Müsaade ederseniz pankartı kenara alalım" dedi.

MECLİS TV KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Kurtulmuş'un talimatı üzerine pankart, TBMM görevlileri tarafından Ağbaba'nın yanına çekildi.

Veli Ağbaba isyan etti: Kendimi ihbar ediyorum

O ana kadar ana kameranın açısından yayın yapan TBMM TV ise, Kurtulmuş'un uyarısının ardından kamera açısını pankartın görülmeyeceği şekilde değiştirdi.