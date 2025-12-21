Meclis'te görülmemiş sansür! 'Özgür gelecek' pankartını göstermediler

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın TBMM'de görülen bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma esnasında, TBMM tarihinde görülmemiş bir sansür uygulandı. Ağbaba, konuşma yaptığı sırada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş araya girerek, CHP lideri Özgür Özel'e atıfla hazırlanan "Özgür Gelecek" yazılı pankartın kamera açısından çıkarılmasını istedi. TBMM TV, bir müddet sonra kamera açısını değiştirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de görülen 2026 Bütçe Görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Ağbaba, Meclis kürsüsüne CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda kullandığı ve İBB soruşturmasında da yer verilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e atıfla hazırlanan "Özgür Gelecek" pankartıyla geldi.

KURTULMUŞ, PANKARTIN KAMERA AÇISINDAN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Ancak Ağbaba, konuşmasının sürdürdüğü esnasında beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Ağbaba'nın sözünü kesen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, pankartın Meclis kurallarına aykırı olduğunu öne sürerek, "Sayın Ağbaba bir saniye. Buradan bakıyorum, bu konuşma sanki mecliste yapılan bir konuşma değil gibi görünüyor kameralardan. Müsaade ederseniz pankartı kenara alalım" dedi.

MECLİS TV KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Kurtulmuş'un talimatı üzerine pankart, TBMM görevlileri tarafından Ağbaba'nın yanına çekildi.

O ana kadar ana kameranın açısından yayın yapan TBMM TV ise, Kurtulmuş'un uyarısının ardından kamera açısını pankartın görülmeyeceği şekilde değiştirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

