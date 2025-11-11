İddianamede skandal gerekçe: CHP Kurultayı “örgüt faaliyeti” sayıldı

İddianamede skandal gerekçe: CHP Kurultayı “örgüt faaliyeti” sayıldı
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda yaşananları “örgüt faaliyeti” olarak nitelendirildi.

Savcılık, oy birliğiyle Divan Başkanlığı’na seçilen Ekrem İmamoğlu’nun kurultayı yönetmesini, yanında yer alan kurmaylarının bulunmasını ve kurultay sonunda Özgür Özel’in genel başkan ilan edilmesini, “örgütün CHP’yi ele geçirme faaliyeti” şeklinde değerlendirdi.

whatsapp-image-2025-11-11-at-6-50-30-pm-1.jpeg

Savcılık, İmamoğlu’nun ekibinden Fatih Keleş, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan, Şafak Başa, Yiğit Oğuz Duman ve Necati Özkan’ı da “örgüt üyeleri” olarak tanımladı; bu isimlerin İmamoğlu’na yakın olmalarını suç delili gibi değerlendirdi. Aynı şekilde İBB yöneticileri İsmail Doğan Subaşı, Mesut Köse, Özgen Nama, Mithat Bülent Özmen ve Nevzat Burak Kesimoğlu da “örgüt bağlantılı” olarak gösterildi.

İddianamede yer alan ifadelerde siyasi değerlendirmelere yer verilmesi dikkat çekti. Belgede şu ifadelere yer verildi:

“İncelenen görüntülerden de anlaşılacağı üzere suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu isimli şahıs ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer aldıkları anlaşılmaktadır...”

whatsapp-image-2025-11-11-at-6-50-30-pm.jpeg

İddianamede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den de “şahıs” diye bahsedilmesi, savcılığın siyasi kimlikleri görmezden gelen bir dil kullandığını ortaya koydu. Metinde şu ifadeler yer aldı:

“Bu hususlar ile birlikte de CHP Başkanlık görevine gelen Özgür Özel isimli şahsa suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ile birlikte destek verdikleri anlaşılmıştır.”

whatsapp-image-2025-11-11-at-6-50-31-pm-001.jpeg

İmamoğlu’nun kurultayda divan başkanı olarak görev yapması ve kurmaylarının sahnede bulunması suç örgütü faaliyeti olarak sayıldı.

Savcılığın metni, CHP’nin kapatılması talebine dayanak olarak da kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

