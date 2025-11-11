3 bin 741 sayfalık iddianamenin temelleri: "Hatırladığım kadarıyla"

İddianamede, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde temelleri atıldığı iddia edilen bir “sistem” aracılığıyla kamu kaynaklarının usulsüz biçimde yönlendirildiği, bu yapının zamanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne taşındığı ve elde edilen gelirlerin bir kısmının örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı ileri sürüldü.

Belgede, söz konusu yapının yalnızca maddi kazanç sağlamak amacıyla değil, aynı zamanda İmamoğlu’nun mensubu bulunduğu CHP içerisinde etkisini artırmak ve nihayetinde Cumhurbaşkanlığı adaylığını hedeflemek için kurulduğu iddia edildi.

Savcılık Erdoğan’ın 'Ahtapot' söylemini tekrarladı

İddianamede yer alan ifadelere göre; örgüt faaliyetlerinin finansmanında usulsüz ihale, imar ve ruhsat süreçlerinden elde edilen gelirlerin belirli oranlarda “sisteme aktarıldığı”, bu gelirlerin hem kişisel zenginleşme hem de siyasi güç elde etme amacıyla kullanıldığı savunuldu.

İDDİANAMEDE YER ALAN BELİRSİZ İFADE SAYILARI

İddianamedeki ifadelerde çok sayıda duyuma, tahmine ve kişisel kanaate dayalı anlatım işaret eden sözlerin bulunması dikkat çekti. İddianame genelinde şu kalıplar şöyle: