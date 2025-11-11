Savcılık Erdoğan’ın 'Ahtapot' söylemini tekrarladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine yöneltilen suçlamaları içeren iddianamede dikkat çeken bir ayrıntı öne çıktı.

Savcılık, 4 bine yakın sayfalık metinde dört ayrı yerde “ahtapot” benzetmesini kullandı. Bu benzetme hem örgüt tanımında hem de siyasi nitelikli değerlendirmelerde yer aldı.

ERDOĞAN'IN AHTAPOT BENZETMESİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Benzetmeyi daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların başlatıldığı dönemde benzer bir ifadeyle “İstanbul’dan Türkiye’ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor” şeklinde kullanmıştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li belediyelere yönelik operasyon ve tutuklamalar başladığında “Ahtapot” benzetmesi yaparak, belediyeleri Türkiye’ye ve yurt dışına uzanan kollar olarak nitelendirmişti.

Erdoğan’ın ifadeleri uzun süre tartışılırken, İmamoğlu ve kurmayları hakkında hazırlanan iddianamede Erdoğan’ın ifadeleri yer aldı.

7 bölümden oluşan 3741 sayfalık iddianamenin 4. bölümünde yer alan “Eylem 21” başlıklı kısımda savcılık şu ifadeyi kullandı:

“Soruşturma dosyamız kapsamında alınan ifadeler, HTS baz analiz verileri, ses kaydı çözümlemesi ve toplanan diğer deliller bir arada değerlendirildiğinde; adeta ahtapot kolları gibi İstanbul ilimizin bütününe yerleşmiş, İBB yetki alanında olmayan işlerde dahi ilçe belediyelerinin kritik konumlarına yerleştirdiği üyeleriyle suç faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.”

Aynı bölümde ikinci kez tekrarlanan ifadede ise, “İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün İstanbul’un tamamına yerleştiği ve ülke geneline yayılmayı hedeflediği” öne sürülüyor.

Savcılık bu ifadelerle, belediye içinde kurulduğu iddia edilen yapıyı “İstanbul’un tamamına kollarını uzatan bir mekanizma” olarak tarif ediyor.

“BELEDİYELERİ ELE GEÇİREN AHTAPOT”

İddianamenin 6. bölümünde “ahtapot” benzetmesi iki kez daha yer alıyor. Savcılık, Ekrem İmamoğlu’nu doğrudan hedef alan şu ifadeleri kullanıyor:

“Ahtapot kolları gibi hareket eden ve belediyeleri ele geçiren Ekrem İmamoğlu, soruşturma safahatinden haberdar olması üzerine hızlandırılmış Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını gündeme getirerek kurduğu suç örgütünün kamuoyu nezdinde tartışılmasını engellemeye çalışmıştır.”

Bir diğer pasajda da “ahtapot kolları gibi hareket eden örgütün CHP kongre süreçlerini kontrol altına aldığı” ifadeleri yer alıyor.

AHTAPOT TARTIŞMALARI

Erdoğan, İBB'ye yönelik soruşturma sürerken Mayıs ayında yaptığı konuşmada "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ahtapot' imasına CHP Lideri Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ahtapot şemasıyla yanıt vermişti.

Özel, CHP lideri konuşmasının ilgili kısmında şunları söylemişti: