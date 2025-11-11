Son dakika.. İBB iddianamesi tamamlandı! İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendi

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı 23 Mart'ta tutuklandı. 237 gündür İmamoğlu, iddianame olmadan Silivri'de tutuluyordu.

İddianame sonunda yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, iddianameyi tamamlandı.

Fakat Gürlek'ten önce iddianame AKP medyası tarafından açıklandı. Sabah Yeni Şafak'ın haberinin ardından bugün öğleden sonra Gürlek, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde adliye muhabirleri ile bir araya geldi. Gürlek, burada gazetecilere iddianamenin bittiği ve mahkemeye sunulacağını ifade etti.

3 BİN 900 SAYFA, 402 İSİM...

Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 105'i tutuklu 402 kişi hakkındaki iddianame 3 bin 900 sayfadan oluştu. İmamoğlu, 142 eylemle suçlandı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ İDDİANAMENİN GİRİŞİNE KONDU

İddianamenin girişine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sözleri konuldu.

Erdoğan, aylar önce soruşturmaya, "Ahtapotun kolları" diyerek sahip çıkmıştı.

İddianamenin girişinde şunlar söylendi:

"Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü İlçesinde gerçekleştirdikleri eylemleri, dördüncü bölümde örgüt liderinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) olduğu dönemde örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi ilimiz geneline yayılan eylemleri, beşinci bölümde"

2.352 YIL HAPSİ İSTENDİ

Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü kurduğu ve bu yapının da lideri olduğu öne sürüldü. Örgütün adının da "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" olarak ifade edildi.

Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü. Hüseyin Gün casusluk iddiası ile gündeme gelmişti. Gün, bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor.

İddianamede 76 kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtilip 160 milyar lira zarara uğradığı öne sürüldü.

15,5 milyon kişinin oyları ile Cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu'nun 828 yıldan 2352 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından açıklanan İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak tanımlandı ve bir şema yer aldı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İÇİN FON OLUŞTURDU"

İddianame, Ekrem İmamoğlu CHP'yi ele geçirmek ve Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için fon oluşturma amacıyla örgüt kurmakla suçlandı:

“Örgüt... Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amacını matuf”

EK İDDİANAME DÜZENLENECEK

Beylikdüzü ve Şişli. İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi ile ilgili muhtemelen ek iddianame düzenlenecek.

"İSTANBUL SENİN" İDDİANAMEDE

Örgütün, yurttaşların İBB uygulamaları üzerinden verilerini topladığı öne sürüldü. “İstanbul Senin” adlı uygulamanın bu amaçla geliştirildiği belirtildi:

"Vatandaşların gündelik rutinlerine müdahale etmek ve toplumun siyasi tercihlerini belirlemek amacıyla kişisel verileri ve sandık verilerini ele geçirdikleri.e örgüt lideri Ekrem İMAMOĞLU’nun 2019

seçimleri öncesi seçim sloganlarından olan “İstanbul Senin” adını verdikleri uygulama ile; toplumu etki altı

altına almak, vatandaşların gündelik rutinlerine müdahale etmek ve toplumun siyasi tercihlerini belirlemek

amacıyla kişisel verileri ve sandık verilerini ele geçirdikleri, vatandaşların konum bilgilerini bunlarla

birleştirerek yurt dışına ve özel şirketlere sızdırıp analiz ettirdikleri, bu çalışmalar esnasında da Türk

vatandaşı olmayan şahısları kullandıkları soruşturma dosyamız kapsamında tespit edilmiştir."

KİŞİ VE İDDİA EDİLEN SUÇ SAYISINI AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı açıklama yaptı.

Savcılık, soruşturma kapsamında 105 kişinin tutuklu olduğunu 170 kişinin adli kontrollü olduğu, yedisi yakalama emri ile aranan 402 kişinin olduğu ve bir adli kontrollü olmak beş müştekinin yer aldığını ifade etti.

Savcılık açıklamasında, 143 adet suç eylemi olduğu iddia edildi.

İddianamedeki kişisel işlediği iddia edilen suçlar:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Rüşvet (12 kez)

Aklama (7 kez)

Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık (7 kez)

İddianamedeki örgüt adına işlendiği iddia edilen suçlar:

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma (2 kez)

Suç Delillerini Gizleme (3 kez)

Haberleşmenin Engellenmesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait, Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş Eşyaya Zarar Verme

Rüşvet (47 kez)

Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma

İrtikap (9 kez)

Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık (39 kez)

Aklama (4 kez)

Çevre Kirliliğine Neden Olma

Vergi Usul Kanununa Muhalefet

Orman Kanununa Muhalefet

Maden Kanununa Muhalefet

haleye Fesat Karıştırmak (70 kez)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle: