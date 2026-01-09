Kapalıçarşı soruşturmasında 58 şüpheli Adliyede

Kapalıçarşı soruşturmasında 58 şüpheli Adliyede
Yayınlanma:
Kapalıçarşı'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, 58 şüüpheli Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı'ya yönelik yürütülen "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" soruşturmasında 6 Ocak günü dördüncü dalga operasyonlar düzenlendi.

kapalicarsi-operasyonu-001.jpg

15 İLDE OPERASYON: 68 GÖZALTI

İstanbul merkezli Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68'i gözaltına alındı.

Öte yandan 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 işyerine de el konuldu.

58 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 68 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 58 şüpheli ise Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

