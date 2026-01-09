Kapalıçarşı soruşturmasında 58 şüpheli Adliyede
Yayınlanma:
Kapalıçarşı'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, 58 şüüpheli Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı'ya yönelik yürütülen "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" soruşturmasında 6 Ocak günü dördüncü dalga operasyonlar düzenlendi.
15 İLDE OPERASYON: 68 GÖZALTI
İstanbul merkezli Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68'i gözaltına alındı.
Öte yandan 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 işyerine de el konuldu.
Son dakika | Kapalıçarşı'ya kara para operasyonunda 4. dalga! 14 ilde 80 gözaltı
58 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 68 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 10'u ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 58 şüpheli ise Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.