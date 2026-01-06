Son dakika | Kapalıçarşı'ya kara para operasyonunda 4. dalga! 14 ilde 80 gözaltı

Türkiye'deki pırlanta sektörünün kalbi olan Kapalıçarşı'ya yönelik yürütülen "kara para" soruşturmasında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. 14 ilde düzenlenen operasyonda 80 kişi gözaltına alınırken, 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 işyerine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye'deki kuyumculuk sektörünün kalbi olan Kapalıçarşı'ya yönelik yürütülen "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" soruşturmasında dördüncü dalga operasyonlar düzenlendi.

14 İLDE 80 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kapalıçarşı ve Venüs dosyasına yönelik İstanbul merkezli Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 80 kişi gözaltına alındı. Öte yandan 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 işyerine de el konuldu.

Başsavcılık'tan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

