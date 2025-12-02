Türkiye’nin başını ağrıtan gizli ‘kara para listesi’

Son yılların en büyük ‘aklama ağı’ parça parça deşifre oluyor. İddiaya göre Libya, Ukrayna ve Irak üzerinden milyonlarca dolarlık kaynağı belirsiz para trafiği yaratıldı. Tamamı da ‘Laleli çamaşırhanesi’ aracılığıyla aklandı.

halktv.com.tr, Türkiye’nin tekrar ‘gri listeye girme’ riskine yol açan ve şu sıralar ABD’nin yakın takibi altındaki ‘Laleli çamaşırhanesi’ dosyasını açıyor.

Suçlanan şirketler ve bankalar, resmi makamların çıkardığı para trafiği şeması, MASAK raporları, tonlarca altın başta olmak üzere POS cihazları ile yapılan sahte ticaret, aynı POS’tan binlerce işlem yapıldığını gösteren videolar… Dosyadaki delilleri inceleyeceği.

***

Halen devam eden soruşturmanın özeti şöyle:

Her şey 2022’de, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbarla başladı. POS ve elektronik ödeme sistemleri üzerinden milyonlarca dolarlık ihracat yapılmış gibi gösterilerek, para aklandığı ileri sürüldü. Savcılık ihbarcıların ifadeleri doğrultusunda delilleri topladı. Geçen Temmuz’da da operasyon için düğmeye basıldı.

(Kuyumcuların depolarında gizlenmiş büyük miktarda dolar bulundu.)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama dikkat çekiciydi:

“Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.”

İki önemli bankanın isminin de karıştığı devasa aklama havuzu onlarca dış ticaret şirketini, kuyumcuyu, döviz bürosunu, pek çok holdingi ve kimi elektronik ödeme kuruluşlarını kapsıyor. Yüzden fazla şirkete el konuldu. Çok sayıda tutuklama yapıldı.

Şu ana kadar ortaya çıkan tablo bile vahim. Zira son yıllardaki ‘bavul ticaretinin’ ciddi kısmının kara para trafiğinden oluştuğu anlaşılıyor. Savcılık soruşturmasına bakılırsa, milyonlarca dolarlık mal ve hizmet ticareti kağıt üzerinde kalmış.

İLK KEZ YAYINLANAN RAPOR

İşte içerideki bu operasyon dizisinin uluslararası boyutunu oluşturan gizli bir kara para listesi ilk kez ortaya çıktı.

(Kara para aklamakla suçlanan şirket listesi Ocak 2025’te gönderildi.)

Hazırlayan kurum, Libya Temsilciler Meclisi Yolsuzluklarla Mücadele Ulusal Komisyonu. Libya, 20 milyar dolardan fazla rezervinin illegal yollarla ülke dışına kaçırıldığı ileri sürülüyor.

‘Laleli çamaşırhanesi’ de bu sebeple ABD’nin radarına girdi zaten.

Çünkü, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) 25 Şubat 2011’de, Libya’ya yaptırımları içeren bir kararname yayımladı. 30 milyar dolarlık Libya varlığı donduruldu. Petrol gelirlerinin toplandığı fonla beraber tartışma konusu miktar 70 milyar doları buluyordu. Kararname 2016’da güncellendi. 2022’de ise Libya’nın varlıklarının yaptırımlara aykırı olarak yurtdışına çıkarılmasını da kapsayan daha geniş bir düzenlemeye gidildi.

Libya Temsilciler Meclisi Yolsuzluklarla Mücadele Ulusal Komisyonu, Ocak 2025’te onlarca şirketin faaliyetlerinin yasaklanmasını ve POS işlemlerinin kapatılmasını talep eden gizli bir gizli listeyi, Libya’nın Aman Bankası’na gönderdi.

Listenin neredeyse tamamını, Türkiye ve Dubai merkezli şirketler oluşturuyor. Laleli ve Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 24 şirket sayılıyor. Dubaili şirketlerin çoğu da aslında Türkiye ile bağlantılı.

Dağlar Grup, HKN Enez Grup Kuyumculuk, Boz Turizm, ACR Grup, Akkayalar İç ve Dış Ticaret gibi çok sayıda şirketi barındıran grupların işaret edildiği raporda, Libya ile POS cihazları üzerinden yapılan ticaretin aslında hiç gerçekleşmediği, paraların bu görüntü altında Türkiye’de, Laleli merkezli şirketlere aktarıldığı iddia ediliyor. Bu işlemin 2018’lerde başlayıp, asıl olarak da pandemi döneminde hızlandığı ifade ediliyor.

Bankacılık sistemi kullanıldığı ve Libya yaptırımları delindiği için ABD devrede. OFAC’a yapılan şikayetler söz konusu. Ayrıca POS cihazında kullanılan kredi ve banka kartı sahibi küresel şirketlerin de kendi iç soruşturmasını başlattığına dair yazışmalar söz konusu.

Yani içerideki operasyonlar, dışarının baskısıyla hızlanmış görünüyor. Eğer soruşturma açılmasaydı Türkiye’nin, Halk Bankası vakasından bile büyük bir krizle karşı karşıya kalması riski bulunuyor.

Sonraki yazıda sistemin nasıl işlediğine ve MASAK uzmanlarının çıkardığı para trafiği şemasına bakacağız.