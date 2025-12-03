İşte faturalar: Şirketi kurduğu gibi ESK ile anlaştı! ‘Genç boğalar’ hep ondan alınmış

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan, iktisadi devlet teşekküllerini düzenleyen KHK’ya göre yasak olmasına rağmen, aynı sektörde iki şirketin sahibi, “Ticaret yapmıyorum” dese bile, oturduğu koltuk kanunen tartışmalı yani.

Üstelik İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, şirketin hala faaliyette olduğunu finansal raporlarıyla kanıtladı. ESK Müdürü Taylan bu konuya da bir açıklık getirmedi.

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ise Meclis’te muhalefet milletvekillerinin sert eleştirilerine verdiği yanıtta, Taylan’ın şirketi ile ESK arasında ‘tek kuruş’ ticari ilişki olmadığını iddia etti.

Ne var ki, Bakan Yumaklı doğruyu söylemedi. Çünkü halktv.com.tr, Taylan’ın Macaristan’da kurduğu şirketin faturalarına ulaştı. Meğer matematik okumuş müdürün ticari kariyeri, ESK sayesinde parlamış!

Nitekim Taylan daha şirketleri kurar kurmaz ESK ile sözleşme imzaladı. ESK’nın 2017 ve 2018’de ithal ettiği ‘genç boğaların’ büyük kısmının sadece Taylan’ın şirketinden aldığı görülüyor.

Taylan, Green Farm And Trade k.f.t. adlı şirketini Macaristan’da, 2017 yılında kurdu. Yine Çekya’da da 2017’nin Ekim ayında, Green Farm And Trade s.r.o. şirketini kurdu.

ESK ile hemen ithalat sözleşmeleri imzalamaya başladı.

Aralık 2017’de önce kilosu 55 baş ‘genç boğa’ ithal etti. 55 bin Euro ödendi. Ardından aynı ay 56 baş daha alındı. Ödenen para 62 bin 674 Euro. ‘Genç boğa’ ithalatı 2018’de de sürdü.

Taylan’ın şirketi ile ESK arasında 2017-18’de yapılan bazı anlaşmalar.

İlk partide 55 baş boğaya ESK 56 bin 611 Euro ödedi. Peşinden ikinci partide 59 başa 62 bin 184 Euro ödeme yapıldı. 64 bin 260 Euro’luk bir başka anlaşmanın kapsamı da 61 baş ‘genç boğa’ ithalatı.

Taylan’ın şirketinin son yıllarda doğrudan bir satış yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Kendisi 2023’ten beri hiçbir ithalat yapılmadığını savunuyor. Ancak Macaristan’da bir evin odasında kurulu şirketin nasıl bir ticaret yaptığı hala muamma.