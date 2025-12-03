Bahadır Özgür

Bahadır Özgür

İşte faturalar: Şirketi kurduğu gibi ESK ile anlaştı! ‘Genç boğalar’ hep ondan alınmış

Yayınlanma:

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan, iktisadi devlet teşekküllerini düzenleyen KHK’ya göre yasak olmasına rağmen, aynı sektörde iki şirketin sahibi, “Ticaret yapmıyorum” dese bile, oturduğu koltuk kanunen tartışmalı yani.

Üstelik İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, şirketin hala faaliyette olduğunu finansal raporlarıyla kanıtladı. ESK Müdürü Taylan bu konuya da bir açıklık getirmedi.

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ise Meclis’te muhalefet milletvekillerinin sert eleştirilerine verdiği yanıtta, Taylan’ın şirketi ile ESK arasında ‘tek kuruş’ ticari ilişki olmadığını iddia etti.

whatsapp-image-2025-12-03-at-12-35-46.jpeg

Ne var ki, Bakan Yumaklı doğruyu söylemedi. Çünkü halktv.com.tr, Taylan’ın Macaristan’da kurduğu şirketin faturalarına ulaştı. Meğer matematik okumuş müdürün ticari kariyeri, ESK sayesinde parlamış!

Nitekim Taylan daha şirketleri kurar kurmaz ESK ile sözleşme imzaladı. ESK’nın 2017 ve 2018’de ithal ettiği ‘genç boğaların’ büyük kısmının sadece Taylan’ın şirketinden aldığı görülüyor.

Taylan, Green Farm And Trade k.f.t. adlı şirketini Macaristan’da, 2017 yılında kurdu. Yine Çekya’da da 2017’nin Ekim ayında, Green Farm And Trade s.r.o. şirketini kurdu.
ESK ile hemen ithalat sözleşmeleri imzalamaya başladı.

Aralık 2017’de önce kilosu 55 baş ‘genç boğa’ ithal etti. 55 bin Euro ödendi. Ardından aynı ay 56 baş daha alındı. Ödenen para 62 bin 674 Euro. ‘Genç boğa’ ithalatı 2018’de de sürdü.

whatsapp-image-2025-12-03-at-12-51-13.jpeg
Taylan’ın şirketi ile ESK arasında 2017-18’de yapılan bazı anlaşmalar.

İlk partide 55 baş boğaya ESK 56 bin 611 Euro ödedi. Peşinden ikinci partide 59 başa 62 bin 184 Euro ödeme yapıldı. 64 bin 260 Euro’luk bir başka anlaşmanın kapsamı da 61 baş ‘genç boğa’ ithalatı.
Taylan’ın şirketinin son yıllarda doğrudan bir satış yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Kendisi 2023’ten beri hiçbir ithalat yapılmadığını savunuyor. Ancak Macaristan’da bir evin odasında kurulu şirketin nasıl bir ticaret yaptığı hala muamma.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Bahadır Özgür Arşivi

Türkiye’nin başını ağrıtan gizli ‘kara para listesi’

 02 Aralık 2025 Salı 08:27

İthal ette skandal bitmiyor: Sığırlar da hep aynı şirketten alınmış!

 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:45

İddianamedeki ‘sır’ avukat: Baskı kurdu tehditle ifademi organize etti

 22 Kasım 2025 Cumartesi 09:26

Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı

 21 Kasım 2025 Cuma 05:30

İthal eti kimler paylaşıyor? halktv.com.tr şirket şirket ortaya çıkardı

 18 Kasım 2025 Salı 12:43

Bakın Şahan'ı şikayet eden kimmiş? Her balkona havuz yapan müteahhit savcıya koştu!

 13 Kasım 2025 Perşembe 12:14

Milyar dolarlık bataklık!

 11 Kasım 2025 Salı 08:54

Emniyet’in yazısı ortaya çıktı! Bahis baronu nasıl kaçtı?

 01 Kasım 2025 Cumartesi 09:12

Casuslukla suçlanan isim anlattı: AKP’li bakanlarla Londra’da toplantı organize etmiş

 28 Ekim 2025 Salı 15:45

İhale alan şirket açıkladı: Casusluk iddiasında adı geçen yöneticiyi attık

 27 Ekim 2025 Pazartesi 14:50
SON YAZILAR
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
İşte faturalar: Şirketi kurduğu gibi ESK ile anlaştı! ‘Genç boğalar’ hep ondan alınmış
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Medyada fırtına: Sözcü'ye ne oldu?
Fikret Bila
FikretBila
Sürecin koşulları
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
CHP ile DEM - AKP ile MHP kavga etse ne güzel olur!..
Serra Karaçam
SerraKaraçam
"Vur" emri ve komuta
Adliyedeki 150 milyonluk soygun: Arkadaşlarına attığı son mesaj ortaya çıktı!
Adliyedeki 150 milyonluk soygun: Arkadaşlarına attığı son mesaj ortaya çıktı!
Meclis'ten 'Vergi Torbası' geçiyor: Vatandaşa ceza yağmuru, galericilere harç kıyağı!
Meclis'ten 'Vergi Torbası' geçiyor: Vatandaşa ceza yağmuru, galericilere harç kıyağı!
Son dakika | CHP'den Erdoğan'ın 'Kürt seçmen' açıklamasına ilk tepki
Son dakika | CHP'den Erdoğan'ın 'Kürt seçmen' açıklamasına ilk tepki
Borsa manipülasyonu operasyonunda ünlüler adliyeye sevk edildi
Borsa manipülasyonu operasyonunda ünlüler adliyeye sevk edildi