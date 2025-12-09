Milyonlarca doları nasıl yıkadılar? Şema ortaya çıktı

Laleli merkezli kurulan son yılların en büyük kara para aklama ağına dair soruşturma dosyasını incelemeye devam ediyoruz…

2 Aralık günü yayınlanan ilk yazıda, özellikle 2018’den sonra Libya ve Irak üzerinden milyonlarca dolarlık kaynağı belirsiz bir para trafiği yaratıldığı, bunun da ‘Laleli çamaşırhanesi’ aracılığıyla aklandığını anlatmıştım.

Asıl mesele ise bunun uluslararası bir olaya dönüşmesi. Nitekim Libya Temsilciler Meclisi Yolsuzluklarla Mücadele Ulusal Komisyonu’nun hazırladığı ‘gizli kara para listesi’ni ilk kez yayınlamıştık. Listenin çoğunluğu Türkiye ve Dubai’deki şirketlerden oluşuyor. Dolayısıyla yaptırımların delindiğini düşünen ABD sıkı takipte ve büyük bir soruşturmaya hazırlanıyor.

Bugün yine ilk kez ortaya çıkan bir başka belgeyi inceleyeceğiz…

AKLAMA DÖNGÜSÜNÜN ŞEMASI

Türkiye’deki soruşturma dosyasında, Libya ve Irak’tan gelen paranın nasıl aklandığını içeren detaylı bir şema yer alıyor. Şema, bankacılık sisteminin de kullanıldığı aklama trafiğinin yıllardır işlediğini gösteriyor.

(Savcılığın soruşturma dosyasına giren aklama döngüsünün şeması.)

POS cihazları vasıtasıyla para aklama olayının temelinde, Libya’nın vatandaşlarına tanıdığı bir hak bulunuyor. Kısaca açıklamaya çalışalım:

Libya’da her vatandaşın banka hesabına, petrol gelirlerinden pay olarak düzenli para yatırılır. İç karışıklık yaşadığı dönemde vatandaşların parayı, banka ve kredi kartları ile başka ülkede harcama imkanı tanındı. Sabit kur rejimi olan Libya ile serbest kur rejimine sahip olan Türkiye arasında, dolar kurunun yükselmesiyle ciddi fark doğdu. Haliyle Libya vatandaşları, bazı bankaların POS cihazlarını kendi ülkelerine açan Türkiye’deki fırsatı değerlendirdi.

Normalde buraya gelip mal ve hizmet almaları gerekiyordu. Ancak şemada görüldüğü üzere olay bir ‘varlık kaçırma’ ve aklama işine dönüştü. Kağıt üzerinde altın başta olmak üzere mal ve hizmet almış gibi gösterilerek milyonlarca dolar POS cihazları üzerinden bankacılık sistemine sokuldu.

İş öyle bir hale geldi ki, soruşturma sonucunda bir POS cihazından, aynı miktarlarda binlerce çekim yapıldığı ortaya çıktı. Kartlar çoğunlukla uçakla koliler halinde buraya getirildi, aynı şekilde POS cihazları da oraya gönderildi. Karşılığında da naylon faturalar kesildi.

112.2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasında yer alan raporlara göre devletin uzmanları, 921 POS cihazından ve 110 banka hesabından 2020, 2021, 2022 ve 2023 hesap dönemlerine ait 86 şirketin işlemlerini incelemeye aldı. İşlemlerin toplam miktarı yılsonu Merkez Bankası kuruna göre tam 112 milyar 276 milyon 218 bin 974 lira.

Denizbank, Şekerbank ve Golden Global Yatırım Bankası’na ait POS cihazlarından Libya, Nijerya, Irak’a ait banka kartları ile yapılan işlemlerin büyük kısmı şüpheli bulundu.

Mesela; incelenen bir şirketin satışlarının 2019 ile kıyaslandığında 2021’de aniden 17 kat arttığı tespit edildi. Bir başka şirketin incelemesinde, 2020 yılının tamamında 30 gün POS cihazı kullandığı ve POS ile yapılan satışların yurtiçi satışlara oranının % 96 olduğu, 2021’de 58 gün kullandığı ve bunların toplam satışlara oranının %99 olduğu, 2023 yılında ise yalnızca 5 gün pos cihazı kullandığı ve yurtiçi satışlara oranının % 84 olduğu anlaşıldı.

MASAK’ın 3 Ekim 2025 tarihli raporunda yer alan sonuçlar ise oldukça çarpıcı. 21 şirketin 312 POS cihazı üzerinden yapılan 47 milyar 573 milyon 366 bin 557 lira işlem şüpheli. İşlemlerin yüzde 99,99’u yurtdışı menşeli kartlarla yapıldı. Aynı gün içerisinde aynı tutarda yapılan işlem sayısı tam 635 bin 306. Tek bir gecede, 22.00’dan başlayıp sabah 08.00’a tam 95 bin 226 işlem yapıldı. Bunun parasal tutarı 8 milyar 417 milyon 948 bin 727 lira.

İşlemleri yapanların gerçek kişiler olup olmadığına dair yapılan sorgulamada ortaya çıkan manzara da gerçekten dikkat çekici. İncelenen 472 adet yabancı pasaportun neredeyse tamamı ya sahte çıktı ya da söz konusu kişilerin Türkiye’ye hiç bir girişimin olmadığı belirlendi.

Yani ‘bavul ticareti’nin büyük kısmında mal ve hizmet satışı hayali, pasaportlar sahte, para gerçek!

‘Laleli çamaşırhanesi’ dosyasına devam edeceğiz…