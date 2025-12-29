500 bin sosyal konut için kura çekimi başladı!

500 bin sosyal konut için kura çekimi başladı!
Yayınlanma:
500 bin sosyal konutun hak sahiplerine verilmesine yönelik kura çekimi başladı.

Türkiye genelinde dar gelirlilerin uygun koşullarda ev sahibi olmasına yönelik iktidarın "Yüzyılın Konut Projesi" olarak açıkladığı konut projesinde beklenen gün geldi. 81 ili kapsayan 500 bin konutluk projede hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri, bugün itibarıyla deprem bölgesinden başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, noter huzurunda gerçekleştirilen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listelerin belirleneceğini duyurdu. Proje kapsamında inşa edilecek sağlam ve modern konutlarla en az 2 milyon kişinin güvenli yuvalarına kavuşması bekleniyor.

ADIYAMAN'DA KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR

Hak sahipliğini belirleyecek kura çekimlerinde perde, bugün deprem bölgesindeki Adıyaman ile açıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kura süreci şeffaflık adına noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Adıyaman'da toplam 6 bin 620 sosyal konut için hak sahipleri belirlenecek.

İL İL KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

2023/02/18/toki.jpeg

TOKİ tarafından duyurulan takvime göre kura çekimleri önümüzdeki günlerde şu illerle devam edecek:

30 Aralık: Şırnak ve Hakkari.

5 Ocak: Siirt ve Van.

6 Ocak: Mardin ve Ağrı.

7 Ocak: Batman.

Diğer illerin takvimi ise TOKİ tarafından duyurulmaya devam edecek.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ DURUM

Proje kapsamında özellikle depremden etkilenen illerdeki konut arzına büyük önem veriliyor. İl bazında inşa edilecek bazı konut sayıları şöyle:

Hatay: 13 bin 289.

Gaziantep: 13 bin 890.

Şanlıurfa: 13 bin 690.

Adana: 12 bin 400.

Diyarbakır: 12 bin 165.

Kahramanmaraş: 8 bin 195.

İSTANBUL İÇİN İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ

2023/03/14/tekirdag-toki3.jpg

Projenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri de İstanbul'da uygulanacak olan model oldu. TOKİ eliyle İstanbul'da ilk kez "kiralık sosyal konut" uygulaması hayata geçirilecek. Bu adımın, özellikle büyükşehirlerdeki fahiş kira fiyatlarını dengelemesi ve dar gelirli kiracılara nefes aldırması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Ekonomi
TV pazarı küçülüyor ama televizyonlar dev ekranlı telefona dönüşüyor
TV pazarı küçülüyor ama televizyonlar dev ekranlı telefona dönüşüyor
Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu!
Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu!
93 bin lira devlet desteği için son fırsat: Şartlar belli oldu
93 bin lira devlet desteği için son fırsat: Şartlar belli oldu