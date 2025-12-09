İş güvenlik uzmanı kozmetik atölyesine hiç gitmemiş

Dilovası’nda, 6’ı kadın, 7 işçinin can verdiği Ravive Kozmetik faciasında her gün yeni bir skandal patlak veriyor.

Ravive Kozmetik’e iş güvenlik uzmanı ve işyeri hekimi sağlamakla yükümlü Küresel Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), bir gün olsun denetime gitmemiş.

Bilirkişi raporuna göre Küresel OSGB ile Ravive Kozmetik, 5 Ağustos 2025’te sözleşme imzaladı. Seyfullah Çelik iş güvenlik uzmanı, Muhammet Dayıoğlu iş yeri hekimi olarak atandı.

Bu sözleşme faciadan üç gün sonra, 11 Kasım’da sonlandırıldı.

Kağıt üzerinde denetim

Üç aylık sürede ne bir kayıt tutuldu…

Ne rapor yazıldı…

Ne de uygunsuzluk saptandı.

Çünkü bir gün olsun iş yerine denetime gitmediler.

Şu veri bile sorumsuzluğun boyutu hakkında fikir veriyor:

Küresel OSGB tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilen çalışan sayısı sekiz. Ancak olay günü işyerinde 13 işçi vardı ve yalnızca biri sigortalıydı.

Bilirkişi raporunda, kağıt üzerinde denetim yapıldığı belirtilerek, şöyle deniyor:

“OSGB hizmetinin kağıt üzerinde yürütüldüğü, sahada hizmet verilmediği, uzman ve hekimin işyerinin gerçek risklerini değerlendirmediği, kaçak üretim yapılan üst katın tamamen denetim dışında bırakıldığı anlaşılmaktadır.”

Küresel OSGB’nin işleteni Ümit Aslan ve mesul müdürü Ünal Aslan’ın tali ağır, Çelik ve Dayıoğlu tali kusurlu görüldü.

Adresinde bulamamışlar!

Aslan, ifadesinde, Ravive Kozmetik ile imzalanan sözleşmede, işyeri için ‘Mimar Sinan Mahallesi Asalet Caddesi No:28’ adresinin gösterildiğini belirtti.

Bu, Ravive Kozmetik’in eski adresi…

Aslan, iki uzmanın sözleşme yapıldıktan 5-10 gün sonra adrese gittiğini anlatarak, şöyle dedi:

“Ağustos ayının 10’u - 20’si arasında iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi adrese gitmişlerdi. Adreste Ravive’nin faaliyet göstermediği, başka bir firmanın olduğu bildirildi.”

Derhal iş yeri sahibini aramaları icap ederdi.

Küresel OSGB, böyle yapmadı.

Ne hikmetse 25 Eylül’e kadar beklemeyi tercih ettiler.

Aslan, o gün Ravive Kozmetik yetkilisi İsmail Oransal’ı aradığını, ancak kendisine ulaşamadığını iddia ediyor. Oransal’a ulaşamayınca bizzat adrese gitttiğini anlatarak, şöyle devam ediyor:

“Dilovası’ndaki Asalet Caddesi No: 28’deki yere gittim, ancak burada başka bir firma vardı. Oransal’ı aradım, ulaşamadım. Mesaj çektim. Yarım saat bekledim. Dönüş alamayınca internetten şirketin Ataşehir’deki merkez adresini buldum. Aynı gün Ataşehir’e gittim. Adresin önünde Oransal’a mesaj attım. Oransal, ‘Ben ilgilenmiyorum, Mustafa bey ilgileniyor’ dedi. Mustafa beye mesaj attım. Dönüş alamayınca aradım. Tehditkar şekilde, zaten iş güvenliği uzmanının olduğunu, eski bir firma ile çalıştıklarını, yeni taşınılan iş yerine gitmemem gerektiğini, işverenin asabi bir insan olduğunu, sıkıntı çıkarabileceğini belirterek, benimle tartıştı. Gerekirse sözleşmeyi feshedeceklerini dile getirdi. Biraz bekledim ancak dönüş olmayınca tehditkar söylemleri nedeniyle şirket merkezinin önünden ayrıldım.”

Normalde, Küresel OSGB’nin iş yerinde meydana gelebilecek kaza ya da ihmalde sorumluluğu üstüne almamak için sözleşmeyi feshetmesi gerekirdi.

Yedi işçiden üç gün sonra feshettiler

Küresel OSGB, ya en baştan Ravive Kozmetik’le “Birbirimizi görmeyelim” diye anlaştıkları ya da alacakları paradan olmamak için susup göz yumdu.

Aslan, ifadesinde, bu gerçeği saklıyor.

Küresel OSGB’nin yetkilisi Ümit Çelik, “Ravive’nin sözleşmeyi feshetmesini bekleyelim” dediği için durduklarını iddia ediyor.

Günün sonunda, sözleşmeyi fesheden, Küserel OSGM olmuş.

Fakat ne zaman?

Yedi işçi can verdikten üç gün sonra, 11 Kasım’da.

Aslan:

“Sözleşmeyi feshetmelerini bekledik ancak etmediler. 8 Kasım günü yangın meydana geldi. Burayla ilgimiz olmadığı, karşı taraf da fesih bildirimi göndermediği için 11 Kasım’da sözleşmeyi feshettik.”

Aslan, bilirkişi raporunda hatırlatılan, görevleri yerine getirmemiş olmalarının sorumluluğunu Ravive Kozmetik’e yıkıyor. Adresine ulaşamadıkları için iş yerini denetlemediklerini savunarak, şöyle diyor:

“Bu yere gidip inceleme yapamadığımız ve yetkimiz olmadığı için raporda belirtilen hususları tanzim edemedik. Bunun nedeni, şirket yetkilileri ve çalışanlarının eylem ve söylemleridir. İncelediğimiz yerde iş güvenliği hususunda acil durum gerektirecek eksiklikler ve usulsüzlükler tespit ettiğimizde işverene tebliğ ederiz. İşveren eksiklik ve usulsüzlükleri tamamlamazsa Çalışma Bakanlığı İl Müdürlüklerine bildiririz. Ancak iş yeri adresine ulaşamadığımız için bu işlemleri yapamadık.”

Aslan, 4 Aralık’ta tutuklandı.

‘Para için’

Emekli İş Başmüfettişi Şeref Özcan, Küresel OSGB ile Ravive Kozmetik’in danışıklı hareket ettiğini düşünüyor. “Adresi bulamamışlarsa sözleşmeyi feshetmeleri gerekirdi. Neden bu sorumluluğu taşıyasın?” diyor.

Neden mi?

Yanıtı yine Özcan veriyor.

“Muhtemelen gelecek ayın parasını almak için.”

Özcan:

“Piyasada uzmanlardan beklenen, denetimde noksan hususları yazmamak. Hayati risk içeren noksan yazarsa bakanlığa bildirmesi gerekir. Bu yüzden hayati risk içeren noksanları yazması istenmiyor. Ola ki bir müfettiş denetime gitti, şirket uzman çalıştırmıyorsa cezayı yer. Kayıtlarda uzman görünüyorsa cezadan kurtuluyor. OSGB şirketi bu işten payını alıyor.”

Açığa alınan zabıta en önde oturuyor

Dilovası’nda yakınlarını kaybedenlerin avukatı Recep Dursun, oldukça endişeli. Çünkü hiçbir kamu görevlisinin yargılanmayacağını düşünüyor.

Dursun, şöyle konuşuyor:

“Süreci soğutarak, unutturarak, yanan vatandaşlarımızın suçlu ilan edilmesine varacak pişkinlik yaşanıyor. Dilovası Belediyesi’nde açığa alınan Zabıta Müdürü Nizamettin Bağcı, meclis toplantısında önde meydan okur gibi oturuyor.”

Dursun, kamu görevlileri hakkındaki ilgili dosyanın ayrıldığını ancak halen savcı atanmadığını ifade ediyor.

Dursun’a haksız diyebilir miyiz?

Kamu kurum ve kuruluşlarının kastı, dahli, ihmali veya kusuru olmasa Dilovası’nda yedi işçi hayatlarını bu kadar ucuz kaybeder miydi?

Dilovası Belediyesi, kaçak binaya dört yıl göz yummasa…

Zabıta bir kutu parfüm için suça kör olmasa…

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, “Doymaz iş yeri sahibini yüce devletimize şikayet ediyorum” ihbarına sırtını dönmese…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, “Adrese gittik, bulamadık” demese…

İş-Kur, bir bina yanındaki kaçak atölyeye işçi göndermese bu cinayet işlenebilir miydi?