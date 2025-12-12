Daltonların çocuk tetikçileri

Şuayip Alkan, sevgilisi İdil Bakır ve İdil’in iki kız arkadaşı 10 Mart 2024 akşamı Esenyurt’ta bir kafede buluşup sohbet ettiler.

Alkan ve Bakır, çocukluk arkadaşıydı.

28 yaşındaki Alkan, araç alım satımı yaptığını söylüyordu.

Sabit bir adresi yoktu.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia ediliyordu.

2018 yılında tekel büfesi kurşunlandı.

Saldırıdan ötürü Daltonların liderlerinden Murat Küçükyavuz ile aralarında husumet başladı.

2019’dan 2024’e kadar cezaevindeydi.

‘Hasımlarım var, tehdit alıyorum’

Sevgili olmaya karar verdikten sonra Alkan, “Başımda dertler var” diyerek, ilişkiyi soğuttu. Yeniden barıştıklarında “Hasımlarım vardı, tehdit alıyordum. Senin başına sıkıntı gelmesin diye konuşmadım ama geldi geçti” dedi.

Bütün bu diyaloglar Esenyurt’ta buluştukları akşamdan bir ay kadar önce yaşandı.

Bir kaç saat oturup pasta yedikten sonra kalktılar.

Önde Alkan ve sevgilisi, arkada iki arkadaşları arabaya doğru yürüdüler.

Alkan ve Bakır, öne bindi.

Saat 22.10 sularıydı.

Bir motosiklet üzerinde bulunan, kafalarına kask takılı iki kişi peş peşe sıktı.

Alkan’ın “Eğilin!” bağırışı ile kurşun sesleri karıştı.

Alkan’a yedi, Bakır’a bir kurşun isabet etti.

Genç adam öldü, sevgilisi yaralandı.

Silahlı kanat

Motosikletli saldırganlar Esenyurt’un ara sokaklarında izlerini kaybettirdi.

Aradan 13 gün geçti.

Beylikdüzü’nde Eren Özyurt ve İbrahim Enes Hallaç’ın öldürülmesine ilişkin aranan Daltonlar üyesi 16 yaşındaki F.P., yakalandı.

F.P., Daltonların silahlı kanadından…

Kalaşnikof ve tabancalarla çekilmiş fotoğrafları var.

İçinden uzun namlulu silahlar ve balistik yelek çıkan çalıntı bir araçta parmak izi bulundu.

F.P., yaklaşık bir yıl önce Batman’dan İstanbul’a geldiğini, hücre evi olarak kullanılan Beylikdüzü’ndeki villada çete üyesi Z.K., Umur Duva, Emre Demir, Arda Altay ve Efe Habip Avlar’la kaldığını söyledi.

Özyurt ve Hallaç’ın öldürüldüğü geceyi ise şu sözlerle anlattı:

“Zafer, uyuşturucu kullandığı için torbacıyla Telegram’dan iletişime geçti. Torbacı geldi. Ben ve Arda, villada olayı izliyorduk. Emre, gelen aracın arkasına bindi. Umut ve Zafer, çalılıkların arkasında saklanıyordu. Emre araca bindiğinde torbacıyla arasında tartışma çıktı. Emre’nin elinde ‘akrep’ diye tabir edilen silah vardı. Sağ koltukta oturan Enes’in kafasına tam sıkacakken silah tutukluluk yaptı. Sürücü koltuğunda oturan torbacı gaza basıp gitmeye çalışınca Umut, ‘akrep’ ile aracın önüne geçerek, kafalarına sıktı. Umut, ‘Toparlanın, gidiyoruz’ dedi. Apar topar evden çıktık.”

F.P., ifadesinde, Avlar’ın o gece yanlarında olmadığını söyledi. Beş kişi araçla uzaklaşırken, Duva’nın Avlar’ı arayıp “Eve gitme, cinayet işledim” dediğini anlattı.

Aracın altına takip cihazı koydular

F.P., ifadesinde, Şuayip Alkan cinayetine ilişkin de bilgi sahibi olduğunu anlatarak, şöyle dedi:

“Z.K.’nin anlattığı kadarıyla bu olaydan yaklaşık 20 gün sonra Şuayip Alkan’ı Kerem ile Omar Şhabi öldürdü.”

F.P., tetiğe Avlar’ın bastığını söyledi.

Alkan’ın kullandığı emanet aracın altına örgüt üyesi Efe Habip Avlar tarafından takip cihazı konduğunu belirtti. Yapılan incelemede, aracın altında gerçekten de takip cihazı bulundu.

Yine F.P.’ye göre Z.K., Avlar, Demir, Shabi ve Altay, uyuşturucu satma bahanesiyle çağırdıkları iki kişiyi yağmaladı ve bıçakladı.

Tetikçi Meriç’te yakalandı

Bu ifadeden 23 gün sonra, 17 Nisan 2024’te, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde devriyeye çıkan jandarmalar şüpheli davranışlar gösteren birini yakaladı.

Üzerinde ne kimlik ne telefon ne de cüzdan vardı.

Ayakkabılarının bağcıkları yoktu.

Üzeri kir pas içindeydi.

Kendisini ‘Ayaz Akın’ diye tanıttı.

Nasuhbey köyünden olduğunu ve tarla işi için geldiğini anlattı. Sorulunca Nasuhbey köyünün muhtarın adını bilemedi.

Parmak izi incelemesinde asıl kimliği ortaya çıktı.

Bu kişi Efe Habip Avlar’dı.

Avlar, ifadesinde, F.P.’yi tanıdığını kabul ederken, Alkan cinayetiyle ilgili suçlamaları reddetti. Saldırıda motosikletin üzerinden ateş eden kişinin F.P. olduğunu ileri sürdü.

34 çocuk sanıklı dava

Şuayip Alkan cinayeti Daltonlar’dan 34 çocuk hakkında açılan davanın iddianamesinde 69 eylem içerisindeki tek cinayet olarak geçiyor.

Alkan’ın Daltonlar yöneticisi Murat Küçükyavuz ile arasındaki husumetten örürü Z.K.’nin koordinasyonunda öldürüldüğü savunuluyor. Z.K.’nin yanı sıra F.P. ve Z.K. ve Şhabi de cinayete katılmakla suçlanıyor.