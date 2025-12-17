Suriyeli sahte avukat enselendi

Salaheddin Almohamad, Bursa Geri Gönderme Merkezi’ndeki üçüncü haftayı geride bıraktı. Kamu düzeni açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hakkında sınırdışı etme kararı bulunuyor. Bugün yarın Suriye’ye gönderilebilir.

Almohamad’i 24 Kasım günü bu köşede ‘Suriyeli sahte avukat sahte pasaport satıyor’ başlıklı yazımda teşhir etmeseydim, Suriyelileri Avrupa ve Türk vatandaşlığı vaadiyle dolandırmaya devam edecekti.

Almohamad’in dişisi Hanan Al Abdullah Alsamo ise o tarihten beri kayıp ve aranıyor.

Kah avukat kah yeminli tercüman

Bursa’da yaşayan Suriyeli işçi Luay Habbo’nun acı hikayesini 24 Kasım’da anlatmıştım.

26 yaşındaki Habbo, ülkesindeki iç savaştan kaçan yüzbinlerce Suriyeli gibi Türkiye’ye göçüp Bursa’ya yerleşmiş.

Tekstilde çalışıyor, nakış işçisi.

Habbo, geçen yıl TikTok’ta gezinirken Salaheddin Almohamad adlı bir Suriyeliye denk geliyor. Kendisini yeminli tercüman, hatta avukat diye tanıtan Almohamad, aslında hiçbiri değil.

Yalnızca Türk bir avukatın bürosunu kullanıyor.

Adliyelerin önünde veya avukat bürosunda elinde tomar tomar paralarla Arapça videolar çekip yayınlıyor.

Türkçesi başlangıç düzeyinde.

Ne var ki Bursa Barosu ile ‘Çeviri Hizmetleri’ başlıklı protokol imzalandığına dair sahte belge ürettiği öne sürülüyor.

Türk vatandaşlığı almış değil.

Kendisi geçici ikamet izniyle Türkiye’de yaşarken, Suriyelilere Türk vatandaşlığı, hatta Avrupa ülkelerinde vatandaşlık alabileceğini iddia ederek, danışmanlık veriyor.

Abdulvahap Şuveyhni adlı bir ortağı var.

Sahte Hollanda pasaportu

Almohamad, Habbo’yu da Türk vatandaşlığı temin edebileceği teklifiyle ağına düşürmüş.

Habbo, ifadesinde şunları söylüyor:

“Almohamad’ı TikTok’ta avukatlık yapan biri olarak görmüştüm. Kendisini avukat olarak tanıtması sebebiyle Türk vatandaşlığı alabilmek amacıyla görüşmek istedim.”

Geçen yıl haziranda Bursa’da bir ofise gidiyor.

Almohamad, vatandaşlık için Ankara’ya bir belge yollayacağı bahanesiyle 3000 TL-4000 TL alıyor.

İki hafta sonra Habbo’yu arayarak, “Avrupa’da bir ülkeden de vatandaşlık alabiliriz” diyor ve 12.000 Euro istiyor.

11.000 Euro’da el sıkışıyorlar.

Habbo, peşinat olarak 50 gram altın ve 1000 Euro veriyor.

Aylar geçiyor.

Habbo, pasaportun neden geciktiğini soruyor.

Almohamad, “Mahkemenin onaylaması gerekiyor” diye yanıt vererek, Habbo’yu oyalıyor.

Dört ay sonra Habbo’ya sahte Hollanda pasaportu ve oturum belgesi ile sahte Hollanda kimlik kartı veriyor. Ancak “Mahkeme tarafından onaylanmadığı için belgelerin geçerliliği yok” diye yalan söylüyor

Haftalar geçiyor; bir gelişme olmuyor.

Habbo, parasını istiyor.

Almohamad, “O zaman pasaportu ve kimliği geri ver” diyor.

Habbo, suç duyurusunda bulununca tehditler başlıyor.

Almohamad, Bursa Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan’ın adını kullanarak, Habbo’yu Suriye’ye göndertmekle tehdit ediyor.

Habbo, şikayetçi oluyor.

Elindeki sahte pasaportu teslim ediyor.

Bursa 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açıyor.

Almohamad, ifadesini değiştirmediği takdirde Suriye’de yaşayan babasına zarar vereceklerini söyleyerek, Habbo’yu tehdit ediyor.

Habbo, geri adım atmıyor.

19 Kasım’da iki tarafın avukatları buluşuyor.

Almohamod, 790.000 TL ödemek zorunda kalıyor.

Habbo, bir gün sonra Bursa Emniyeti’ne giderek, Suriyeli Hanan Al Abdullah Alsamo yönünden ifade veriyor.

G-87 kodlu hukuk danışmanı

47 yaşındaki Alsamo, Almohamad ile aynı avukatlık bürosunu kullanıyor.

Alsamo, 12 Ekim 2023’te kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, rüşvet suçlarından tutuklanmış.

Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde iki görevliye Suriyelilere erken randevu ayarlamaları karşılığında rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalmış.

Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve beş ay sonra tahliye edilen Alsamo, Bursa Geri Gönderme Merkezi’ne gönderiliyor.

Hemen sınırdışı ediliyor.

Hakkında G-87 kodu uygulanıyor.

Yani, ‘yabancı terörist savaşçı’ kodu veriliyor.

Nasıl başardıysa kaçak yollarla Türkiye’ye dönüyor.

Bu arada, rüşvet vermekten 3 yıl 4 ay hapis cezası alıyor. Dosyası halen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nde sürüyor.

Daha da enteresan olan şu:

Alsamo da avukatlık bürosunda kaçak olarak çalışıp iş takibine başlıyor. Kendisini hukuk danışmanı olarak tanıtıyor. O da TikTok’ta yayın yapıp tomar romar paralarla pozlar veriyor. Bu videoları paylaşıp “Kazandığımız davalar” diye tanıtım yapıyor.

Geri Gönderme Merkezi’ne kondu

Köşe yazımdan iki gün sonra…

Almohamad, resmi belgede sahtecilikten gözaltına alındı.

İfadesinde, 2015’ten beri Türkiye’de ikamet ettiğini söylüyor. “Gerek sosyal medyada gerekse iş hayatımda kendimi avukat ya da savcı olarak tanıtmadım. Yeminli tercümanım. Suriyelilerin tercümanlık işleriyle ilgilenmekteyim” diyor.

Habbo’dan yalnızca tercümanlık için vekalet ücreti aldığını öne sürüyor.

Altın ve Euro’ları kendisinin değil, Şuveyni’nin aldığını iddia ediyor. Şuveyni ile ortak olduğu ve sahte pasaport verdiği iddialarını reddederek, şöyle diyor:

“Şuveyni ile hareket etmiyorum. Sadece Habbo’nun bilet alma isteğine referans olup Şuveyni’ye yönlendirmiştim. Pasaport ve belgelerin benimle bir ilgisi yoktur. Pasaportu kimin verdiğini bilmiyorum” diyor.

Bir suçu yoksa Luay’a neden ödeme yaptı?

Almohamad, inandırıcılıktan uzak bir savunma yapıyor.

“Tanınan biri olduğum için, karşı tarafın zorlamasıyla, benimle alakası olmamasına rağmen altın ve Euro karşılığında ödeme yaptım. Habbo’nun zararı bulunmamaktadır. Aksine ben mağdur oldum.”

Almohamad, çıkarıldığı Bursa 4. Sulh Ceza Hakimliği’nde, bir suçu olmadığı halde Habbo tarafından tehdit edildiği için ödeme yaptığını ileri sürerek, şöyle diyor:

“Uçak bileti satan birisi var mır biliyor musun?’ dedi. ‘Yavuzselim’de vardır’ dedim. Oraya gitmiş, birisi borç istemiş. Bana sordu, ‘Vereyim mi’ diye. ‘Sen bilirsin’ dedim. 1-2 ay sonra beni arıyor ve ‘Borcumu geri vermiyor’ diyor. Adamı aradım, ‘Param yok’ dedi. Suriyeli vatandaş beni tehdit etti. Bir suçum yok. Sahte pasaport vermedim. Tehdit edip benden 800 bin TL aldılar.”

Almohamad, kamu düzeni açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne konuldu. Halen gözetim altında tutuluyor.

Hanan Al Abdullah Alsamo ise o gün bugündür firari…

Suriye’ye kaçak şekilde dönmüş olabileceği ihtimalinden söz ediliyor.

Alsamo, başka bir sahte kimlikle Türkiye’ye geri gelirse asla şaşırmayacağım.