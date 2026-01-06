Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Samsunspor karşısında sürpriz karar
Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.30’da başlayacak.
ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.
ANTHONY MUSABA KARARI
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Fenerbahçe'de Tedesco'nun yeni transfer Anthony Musaba'ya ilk 11'de şans vermesi dikkat çekti.
İŞTE İLK 11’LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji.
FİNALDEKİ RAKİP GALATASARAY
Karşılaşmadan galip ayrılacak olan takım finalde Galatasaray ile karşılaşacak. 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.