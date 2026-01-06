Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Samsunspor karşısında sürpriz karar

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe - Samsunspor maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Tedesco'nun Samsunspor'dan Musaba'yı ilk 11'de tercih etmesi dikkat çekti.

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.30’da başlayacak.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş anlaştı: İmzalar atıldıFenerbahçe ve Beşiktaş anlaştı: İmzalar atıldı

ANTHONY MUSABA KARARI

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Fenerbahçe'de Tedesco'nun yeni transfer Anthony Musaba'ya ilk 11'de şans vermesi dikkat çekti.

sondakika-musaba.webp

İŞTE İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji.

2024/11/08/hbfb.jpg

FİNALDEKİ RAKİP GALATASARAY

Karşılaşmadan galip ayrılacak olan takım finalde Galatasaray ile karşılaşacak. 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

