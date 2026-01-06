Fenerbahçe ve Beşiktaş anlaştı: İmzalar atıldı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe’den kiraladığı Cengiz Ünder’in bonservisini almak için anlaşmaya vardı.

CENGİZ ÜNDER İMZAYI ATTI

Taraflar arasındaki görüşmelerde artık sona gelinirken Cengiz Ünder’in resmi imzayı attığı kaydedildi.

MERT GÜNOK + 1.5 MİLYON EURO

Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Cengiz Ünder’in bonservisi karşılığında kadroda düşünmediği Mert Günok + 1.5 milyon euro verecek.

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EUROYDU

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında sezon başında yapılan anlaşma gereğince Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu 6 milyon euro olarak belirlenmişti.

12 MAÇTA 4 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Kiralık olarak geldiği Beşiktaş’ta 12 maça çıkan Cengiz Ünder, 532 dakika sahada kaldı. Ünder, 4 gol ve 2 asist kaydetti.