Trump'a heyheylenmenin konforu!

Çok şükür!! Üzerimizdeki ölü toprağını silkeleyip ayağa kalktık. Maduro’yu kaçırdı diye Trump’a bir kızdık, bir yumruk salladık.. Hatta elde pankartlar sokağa çıkıp ABD’yi bir lanetledik.. O kadar olur!

O sırada..

Silivri sakinleri herhalde hayretle izliyordu.

Mesela Can Atalay.. TİP milletvekili. AYM kararına rağmen tahliye edilmiyor. Yani Anayasa ve yasalarımıza göre suç işleniyor. Yani Can Atalay, kimilerinin dediği gibi tutsak olarak hapis yatıyor.

Yeri geldi, hatırlatmak istedim:

“AYM'nin 1 Ağustos 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan hak ihlali kararı 16 Nisan 2025’te TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Genel Kurulda okunan bu karar, önce Meclis’in internet sitesindeki ham tutanaklarda yer aldı, ancak daha sonra kayıttan çıkarıldı. Meclis tutanaklarından çıkarılan karar 6 saat sonra tekrar eklendi, fakat kararın okutulduğu anlarla ilgili tutanağa “Bu bölümde Meclis gündeminde yer almayan bir okuma işlemi TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olarak yapılmıştır,” notu düşüldü.”

Bir “mesela” daha: Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı..

“Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde 10 yıldır tutuklu (TUTUKLU) bulunan Avukat Selçuk Kozağaçlı, iyi halli olmadığı iddiasıyla koşullu salıverilmeden yararlandırılmadı. Cezaevi kurulu, Kozağaçlı için “toplumla bütünleşecek durumda değil” dedi.”

Her kelimesi kurşun gibi. 10 YIL TUTUKLU olmak ne demek?

“Toplumla bütünleşecek durumda değil” ne demek?

Aslında ne demek istediklerini anlıyoruz. “Hizaya getiremedik” diyorlar.

Bu nedenle ve gelişim puanı yeterli değil diye serbest bırakmıyorlar.,

Uzaktan uzağa Trump’a yüklenmek kolay.

Dönüp içeriye, kendi halimize bakmayacak mıyız?

Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı, Selahattin Demirtaş ve tabii başta İmamoğlu olmak üzere haksız hukuksuz Silivri’ye kapatılanları..

Sevgili arkadaşım Merdan Yanardağ’ı unutacak mıyız?

Onları ve daha yüzlercesini iktidarın bekası için rehin alan iradeyi “cumhurbaşkanımızdır ” diye savunacak mıyız?

Hadi canım!

* * *

Evet, Trump’ın gözü döndü. Venezuella’nın yanına başta Küba, Latin Amerika ülkelerini ekleme peşinde. Yetmiyor, Grönland’ı istiyor. Hem de Danimarka’yı açıktan tehdit ederek:

“Grönland, Amerikan ulusal çıkarları için hayati öneme sahip. Grönland’ı güzellikle vermezse Danimarka’nın ekonomisini çökertirim. Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Etrafı Çin ve Rus gemileriyle çevrili..”

Dünya bir başka deliye, Hitler’e zamanında dur diyemediği için milyonlarca kişinin öldüğü bir felakete sahne oldu.

Tarihi bilirseniz anlarsınız, İngiltere’den Sovyetler Birliği’ne, pek çok ülke “kendi çıkarları” adı altında korkunç gidişe göz yumdu. Polonya’yı feda edince Hitler’in duracağını zannetti.

Şimdi de Trump için “aman bize bulaşmasın da..” diye aynı şey yaşanıyor.

Biz ne yapıyoruz?

Trump’ın en büyük dostu Erdoğan’ın, memleketteki değerleri yok etmesini izliyor.. Sanki aparatı haline getirilmemişiz gibi ABD emperyalizmini kınıyoruz.

Merak etmeyin. Trump’ın Delta Force ekipleri buralara gelmez. Nedenini ben değil Trump’tan dinledik ne de olsa: “Erdoğan ile çok iyi dostuz. Ben ne istiyorsam yapıyor”.

Son yıllarda o kadar çok örneğe tanık olduk ki, saymaya gerek yok deyip, sadece Rahip Brunson’ı hatırlatarak geçelim.

Ancak, daha sonra ayrıntılı bir yazı sözü vererek şunu da kulağa küpe yapalım:

*”Trump yarın kallavi bir terör listesi hazırlar.. Hamas, Müslüman Kardeşler, İran, hatta belki Somali dahil düşmanlarını yazar da yazar. Ve onlarla her türlü bağlantıyı yasaklayıp gözdağı verirse.. “

* * *

Böyle ihtimallerle kapımıza dayanan gündemde kimi ve neyi savunacağız?

Hapisteki tutsakları, annesi yuhalatılan Berkin’i unutmaya mı bırakacağız?

Dün O kara kaşlı, kara gözlü güzel çocuğun doğum günüydü. Yaşasaydı 27 yaşında olacaktı. Yaşatmadılar.

Daha nice çocuğumuz, kadınımız, değerimiz rejimin elinde ya soldu ya da hayatını kaybetti.

Üstelik her yeni gün, geleceğin daha da karanlık olacağının habercisi gibi.

Ama.. Tele1’i susturup el koymak ve gerekirse İmamoğlu için ek bir casusluk suçlaması yaratmak amacıyla tutuklanan Merdan Yanardağ, cezaevinde düşünüp yazıyor. Karanlık hücresinde Türkiye’ye ışık tutuyor:

“İslamcı iktidar, devletin bütün olanaklarını (kültürel aygıtlarını) harekete geçirse, para ve baskı aygıt mekanizmalarını kullansa da ideolojik-kültürel bir hegemonya kuramadı. Bu sonuç, tıpkı bir şeri-faşist rejimin kurulmasının önlenmesi gibi, devrimci aydınların, liberalizmin etkisini kıran sosyalist güçlerin ve toplumsal direnişin bir başarısıdır. Cumhuriyetçi toplum kesimlerinin soylu bir direnişidir.

İşte tam da bu nedenle AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı, rejim değişikliğini tamamlamak için yeni bir süreye ihtiyaç duyuyor. Bu amaçla bir, hatta iki dönem daha mutlak iktidar istiyorlar. Geri dönüş eşiğini aşarak hibrit bir şeri düzenin tarihsel güvencesini oluşturmayı hedefliyorlar. Bu nedenle son derece saldırgan ve kıyıcı davranmaktan kaçınmıyorlar. Bunu bir "ölüm-kalım" ikilemine dönüştürdükleri anlaşılıyor. Pervasızlıkları da hukuk tanımazlıkları da buradan geliyor. Bu saldırı ve pervasızlığı önlemenin tek yolu, karşısına etkili, tarihin doğru tarafında duran, ahlaki ve ideolojik üstünlüğe sahip siyasal ve demokratik bir güçle çıkmaktır.”

Şeriatçı düzene omuz omuz karşı koymak.. Peki nasıl? BirGün’deki yazının tamamını okumanızı öneririm. Ancak bu yazıda en azından şu satırlarına yer vermeliyim:

“Devlet mimarisi dışında da kalsa, tarihsel olarak cumhuriyet mirasını temsil eden bir CHP var. Totaliter bir rejimin, İslamcı faşist bir diktatörlüğe doğru sürüklenmenin önündeki en büyük engelin CHP olduğu görülüyor. Cumhuriyetten geriye kalan en önemli kurum da bugün CHP’dir.

Bilinmelidir ki; CHP yenilgiye uğratılır ve direnişi ezilirse, Türkiye gericilik ve faşizm tarafından teslim alınır. İktidar CHP’yi aşmadan "kutlu davasını" bütünüyle hedefe ulaştıramayacağını anladı. Bu nedenle toplumun teslim alınmasının önlenmesi, bu dönemin en önemli devrimci görevi olarak öne çıkıyor.”

Yani sevgili dostlar.. Trump için harcadığınız enerjiyi “Türkiye’yi islamcı diktatörlüğe teslim etmemek için mücadeleye” harcamalısınız.

Yoksa…