Gazi Mahallesi'nde çete savaşları

Polat Ailesi için telaşlı bir gündü.

Yılbaşının iki gün öncesi.

Anne Dilek Polat’ın 30 Aralık 2023’te sınavı vardı.

Baba Halis Polat’ın kullandığı araçla, önde anne Dilek, arkada kızları Dilara ve Büşra, evden çıktılar. Gazi Mahallesi’ndeki Heykel Parkı’na geldiklerinde çatışmanın içine düştüler.

34 RB 8900 plakalı araçta bulunan yüzleri maskeli kişiler takip ettikleri Mustafa Kemal B.’nin kullandığı 34 CRT 604 plakalı araca ateş ettiler.

Mustafa Kemal B.’nin aracında iki arkadaşı vardı.

Onlar da arkadaki araca sıktılar.

Kurşunlardan biri, babasının kullandığı aracın arka koltuğunda oturan 14 yaşındaki Büşra’nın başına saplandı.

Büşra, doğup büyüdüğü Gazi Mahallesi’nde Volkan Reçber ve‘Arap Emrah’ diye bilinen Emrah Sever’in çeteleri arasındaki savaşın kurbanı olmuştu.

Gazi’nin ‘devrimci’ çocukları

Gazi Mahallesi, İstanbul’un en politik mahallesi.

Alevi yurttaşların gecekondu kurarak yerleştiği mahalle, kurulduğu günden beri devrimcilerin kalelerinden biri oldu.

DHKP/C yakın bir zamana kadar Gazi’nin sokaklarına egemendi. Örgüt ‘Fuhuşa, kumara, uyuşturucuya ve yozlaşmaya hayır’ adı altında başlattığı kampanya kapsamında çok sayıda mekanı bombalayıp kurşunladı, onlarca insanı ‘cezalandırdı.’

Devlet radikal solun mahalledeki otoritesini kırıp dağıtınca bu örgütlerin sosyal tabanındaki gençlerden bazıları çeteleştiler.

Sırat Köprüsü’nde geçen Reçber

Onlardan en önde geleni, 39 yaşındaki Volkan Rençber.

Sivaslı.

Zülfikarlı kolyesi eksik olmuyor.

Reçber’in videoları TikTok’ta Alevi deyişleri eşliğinde paylaşılıyor.

Hüseyin Karakuş ve Tülay Maceran adlı iki sanatçı Reçber için ‘Ezelden Beri’ adlı bir türkü besteledi. Reçber, türküde kahramanlaştırılıyor.

Türkünün sözleri şu şekilde:

“Kırklar sevdasının rüzgarı aşka

Ehlibeyt aşkıyla esseler keşke

Dedesi Hüseyin’den o düşer aşka

Sırat Köprüsü’nden geçer Volkan Reçber…”

‘Nasıl uygunsa…’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının geçen hafta hazırladığı 97 sanıklı iddianame Volkan Reçber çetesine ve çetenin 37 eylemine ışık tutuyor.

Çete üyeleri Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Beşiktaş ve Şişli’de faaliyet gösteriyor.

Reçber’in ‘Nasıl uygunsa’ sözünü sloganlaştırmışlar.

Yurt dışında bulunan ve kırmızı bültenle aranan Volkan Reçber, Barış Boyun ile ‘Zaza Doğan’ lakaplı Doğan Aykut ile hareket ediyor.

En büyük hasmı; Gazi’den ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah Sever, Reçber’den ayrılan Cihan Meşeci ve Emrah Ayverdi.

Belgeseli çekilen çete lideri

Arap Emrah da Reçber gibi Sivaslı.

Eski DHKP/C’li.

Örgütün ‘Fuhuşa, kumara, uyuşturucuya ve yozlaşmaya hayır’ kampanyası kapsamında evleri bastığı, araçları tahrip ettiği, insanları ormana götürüp dövdüğü ve iş yerlerine motolofkokteyli attığı için DHKP/C üyeliğinden bir yıl tutuklu kaldı.

Cezaevinden sonra kendi ‘örgütünü’ kurdu.

‘Arap Emrah’ adıyla belgeseli çekildi.

Belgeselde Gazi’nin Robin Hood’u gibi anlatılıyor.

Halen tutuklu.

Kenan Kılıç cinayeti

Volkan Reçber ile Arap Emrah çeteleri arasındaki gerginlik 19 Ağustos 2023’te cinayetle sonuçlandı.

Arap Emrah çetesi, Volkan Reçber çetesinden Emirhan Durmaz’a ateş etti, araya giren dedesi Kenan Kılınç can verdi.

Kan aylarca aktı.

İntikam bir ay sonra alındı.

Arap Emrah’a yakın Murat Öztürk ve altı arkadaşı 19 Eylül’de kına gecesinden çıkarak evlerine yürüdü. Volkan Reçber’in çetesi bir araçtan ve motosikletten kurşun yağdırdı.

16 yaşındaki Fırat Kanat ölüyor, Fırat’ın ağabeyi dahil üç kişi yaralandı.

Murat Öztürk, ifadesinde, “Asıl hedef bendim. Bu şahıslar beni vuracaklardı ancak onlarla ilgisi olmayan arkadaşlarım vurulmuştur” dedi.

Bu saldırıda kullanılan çalıntı araçla iki eylem daha gerçekleştirildi. Arap Emrah’ın çevresinden Haydar Yılmaz, 26 Eylül 2023’te vuruldu. Cihangir Oto Yıkama, 26 Ekim 2023 günü kurşunlandı, Tacikistanlı işçi yaralandı.

Seyir halinde düello

Oto yıkamanın baskınından iki gün sonra.

28 Ekim 2023.

Volkan Reçber çetesinden Çağdaş Eker ve Barış İnce kullandıkları araçla Arap Emrah çetesinden Diyar Öter ve Baran Tekgöz’ün içinde bulunduğu aracı takibe başladı.

İki araç Millet, Okul ve Kıbrıs caddelerinde silahlı kovalamaca yaşadı.

Dört araca kurşun isabet etti.

Şöför mahallindeki Eker yaralandı.

Yol kenarında durarak, 112’yi aradılar.

Eker, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerine gelmeden Etiler sapağındaki yol kenarında bulundu. Araca çok sayıda mermi değmişti. Bariyerler arasında iki tabanca ve şarjörler vardı. İnce, aracın yanında gözaltına alındı.

Sevgili tuzağı

Fırat Kanat’ın öldürüldüğü saldırıda “Asıl hedef benim” diyen Murat Öztürk’ün içinde bulunduğu araca 1 Aralık 2023’te Volkan Reçber çetesi tarafından kalaşnikof tüfekle ateş edildi.

Mermilerden biri Öztürk’ün sağ koluna isabet etti.

Yanında oturan Barış Özdoğan da kolundan yaralandı.

Yaralı kurtulan 23 yaşındaki Özdoğan, 20 gün sonra öldürüldü.

Özdoğan, 21 Aralık 2023’te Viaport Suit Otel’i arayarak, iki kişilik oda ayırttı.

Saat 21’de otele girdi.

“Kız arkadaşım gelecek, taksi parasını ödersiniz” diyerek, 400 TL’yi resepsiyon görevlisine bıraktı.

15 dakika sonra döndü, parayı alıp otelden çıktı.

Alanur Işıksoy’un bulunduğu taksiye binecekken yaylım ateşe tutuldu.

Dokuz kurşun isabet eden Özdoğan öldü.

Işıksoy, Volkan Reçber çetesine çalışıyordu.

Özdoğan’ı tuzağa düşürmüşlerdi.

Ertesi gün…

Özdoğan’ın Gazi Cemevi’nde yapılan taziyesine giden Murat Yıldırım ve Ali Kılıç’a kalaşnikofla ateş edildi. Kılıç, bacağından yaralandı.

Arap Emrah’ın çetesi 30 Aralık 2023’te Özdoğan’ın intikamını almak için Volkan Reçber’in çetesiyle sokakta çatışırken, sıkılan kurşun Büşra Polat’ın canını aldı.

‘Bunları alırsanız bir daha cinayet olmaz’

Polat cinayetinden sonra, 4 Ocak 2024’te İstanbul Emniyeti’ni arayan bir mahalleli şu ihbarda bulundu:

“Gazi Mahallesi’nde tüm olan biteni biliyorum. Bunlar Volkan Reçber’in silahlı adamları, bunları alırsanız Gazi Mahallesi’nde bir daha cinayet olmaz… 15 gün önce Volkan’ın adamları Özdoğan’ı öldürdü. Barış, Arap Emrah'ın sağ koluydu. Volkan ve Arap’ın adamları 3-4 gün önce Gazi’de gündüz vakti keleşlerle çatıştı. Suçsuz günahsız 15 yaşında bir genç kız öldü… İki gün önce Arap’ın adamı Emre Duran, Barış’ın intikamı için Halil Erim’i kovalıyormuş. Polise denk gelmiş, çatışmışlar. Üzerlerinden bir yığın silah çıkmış. Arap’ın adamlarından çoğu yakaladı. Volkan’ın adamlarını da yakalarsanız mahallemiz büyük bir beladan kurtulacak… Volkan’ın para kaynağının bir kısmı kumardan geliyor. Ne olur bu olaylar bitsin. Mahallemize huzur gelsin.”

Şapkalılar

Gazi’nin sokaklarında DHKP/C’nin bir afişi göze çarpıyor. Arap Emrah ve Volkan Reçber’in fotoğraflarının bulunduğu bu afişte şöyle yazıyor:

“Çete çetedir! Bu mahalle bizim! Mahallemizde çetelere geçit vermeyeceğiz!”

Bence yanılıyorlar.

Artık mahalle Arap Emrah ve Volkan Reçber’in.

Yalnızca Gazi Mahallesi de değil üstelik.

Arap Emrah gibi bir vakitler DHKP/C’den tutuklanan Sergen Solak, şimdi Okmeydanı’nda ‘Şapkalılar’ adlı bir çetenin lideri. Şapkalılar, en son özel bir hastaneyi kurşunladı.

‘Gülben Dilsiz ise Nurtepe’de DHKP/C sempatizanı bir gençti.

Dilsiz, 2020’de cezaevinde açlık grevindeydi.

Ölmedi, hayatta kaldı.

Üç yıl sonra Fransa’da Anucurlar Çetesi lideri Halil Ay’ı öldürdü.

Cinayet sırasında Gülbey Dilsiz de can verdi.

Polis rüşvet karşılığı çeteye bilgi vermiş 112’ye kritik bir ihbar geldi. İki yıl Narkotik Şubesi’nde görev yaptığını ve şimdi bir sitenin güvenlik amiri olduğunu belirten ihbarcı şöyle dedi: “Sitede sürekli polis baskını oluyor. Bir iki gün önceden baskına gelecekleri dairelere bilgi geliyor, evi boşaltıyorlar. Dün Burak Irmak beni aradı, ‘Denetim Şube’den polis arkadaşlarım gelecek’ dedi. Yardımcı olduk, içeriye aldık, yarım saat sonra evi boşalttılar. Anladım ki sıkıntı var. Gelen polis arkadaşları ‘Baskın olacak, evi boşaltın’ dedi. Çünkü bu sabah saat 3’te baskın oluyor ama daire boş. Adamlar Ferrarilere, Porschelere biniyor.” Araştırma yapıldı. Volkan Reçber çetesinin liderlerinden Burak Irmak’ın oturduğu sitenin kameraları incelendi. Görüntülere göre 2 Ocak 2024’te Cinayet Bürosu’ndan S.T., siteye gelerek, kapalı otoparka giriyor. Aynı anda çeteden Hakan Gültekin, siteye yaya olarak geliyor. Irmak, kapıda Gültekin’i karşılıyor. Gültekin, elindeki poşeti açıp Irmak’a gösteriyor. Irmak, bir kağıt parçasını alıyor ve poşeti montunun içerisinde sağ koltuğunun altında saklıyor. Birlikte asansöre biniyorlar. Gültekin, 0’da… Irmak, -1’deki otoparkta iniyor. Taşgın’ın içinde bulunduğu araca biniyor. 27 saniye sonra iniyor. Bir dakika aracın sağ ön kapısının yanında bekleyip ayrılıyor. Montunun içinde sakladığı poşetin yanında olmadığı görülüyor. Savcılık bu poşetin içinde para olduğunu iddia ediyor. Çünkü Taşgın’ın bir gün sonra eve geldiği lüks aracı üzerine tescil ettirmesi rüşvete kanıt olarak gösteriliyor. Irmak, poşette cep telefonu olduğunu ve bu cihazı kendisi için aldırdığını iddia ediyor. Asayiş Şubesi, savcılığa yolladığı yazısında, S.T.’nin Irmak’la görüşme yapacağını veya yaptığını bildirmediğini ifade etti. Taşgın’ın Irmak’ın evine gittiği saatte görevli olmadığını kaydetti. Irmak, ifadesinde, Taşgın’ın Arap Emrah grubundan bazılarına ait video kaydını izlettiğini savunarak, şöyle dedi: “Alibeyköy’ de polise ateş açılmış, bu kişiler Arap Emrah tayfasından size husumet besleyen kişiler olabilir’ dedi ve bir video kaydını cep telefonundan izletti. Bu kişileri tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanımadığımı söyledim.” Taşgın da aynı yönde ifade verdi. Ancak Taşgın’ın 3 Ocak 2024 günü Volkan Reçber çetesinden bir kişiyle buluştuğu ortaya çıktı. 5 Ocak’ta eve yapılan baskında Irmak, bulunamadı. Irmak, üç gün sonra teslim olduysa da delillere ulaşılamadı.

Nusret Yılmaz şikayetçi olmadı Etiler’deki Nusr-Et Restoran, Volkan Rençber çetesi tarafından 24 Aralık 2023, 21 Mart ve 28 Nisan 2024’te kurşunlandı. Nusret Gökçe, ifadesinde şunları söyledi: “Bu olaylar gerçekleştiğinde yurt dışındaydım. Suç örgütünden herhangi bir kişiyi tanımıyorum. Bu olayların neden gerçekleştiğini bilmiyorum. Volkan Reçber ya da onun talimatıyla hareket eden herhangi bir kimse benimle iletişime geçmedi. Maddi menfaat talebinde bulunan olmadı. Marka değerimi kullanmaya çalıştıklarını düşünüyorum. İş yerime ateş edip tehditte bulunan kişilerin benimle irtibatı bulunmadığından şikayetçi değilim.”