Mehmet Tezkan

Mehmet Tezkan

İktidar medyası infilak etti

Yayınlanma:

El bombasının pimini Hürriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Müdürü Ahmet Hakan çekti. Burasına gelmiş ki; yeter artık diye köşesinden haykırdı…

‘İktidarı savunmak gazetecilerin işi değildir gazeteciler asıl mesleğine dönelidir’ diye kuvvetli çıkış yaptı…

Bravo!..

Kendine mi söyledi, çalışma arkadaşlarına mı söyledi bilemem ama şunu söyleyebilirim; elinizi tutan mı var gazeteciliğe dönün

Galiba ellerini tutun var!..

Hürriyet Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi Hande Fırat, müdürü Ahmet Hakan’ın çağrısına balıklama atladı. İki günlük yazı dizisi yaptı… (Demek ki onunda burasına gelmiş!)

Yazdıklarının altına imza atarım ama 20 yıldır bu sebeple ekmek yiyorsunuz demeden de edemem…

20 yıldır iktidarın sözcülüğünü yaptığınız için bir eliniz balda bir eliniz yağda…

20 yıldır iktidar ne yapsa beğenseniz de beğenmeseniz de alkışladığınız için o koltukta oturuyorsunuz…

Şimdi çıkıp; AKP’li milletvekilleri ekranlara çıkmadığı/çıkartılmadığı için gazetecilerin siyasi parti sözcüsüne dönüştüğünü söylemek durum tespiti değil günah çıkarmadır.

Hande Fırat gördüğü yanlışları yazabiliyor mu?

Minik örnek: Yılda bir milyon 600 bin aracın geçtiği Çanakkale Köprüsü’ne neden Euro üzerinden 16 milyon araç geçecek garantisiyle para verildiğinin hesabını sorabiliyor mu?

Ahmet Hakan uçak inmeyen hava alanlarını Hürriyet’in manşete taşıyabiliyor mu?

Veya hukuktaki pes dedirten uygulamaları/kararları…

Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasını…

Sessiz kararak veya görmezden gelerek destek verdiğiniz yüzlerce örnek verebilirim.

En basitinden Erdoğan enflasyonu indirmek için faizi hızla indirirken de alkışladınız, enflasyonu indirmek için faizi yüzde 50’lere çıkartırken de…

Yalan mı?

2023 yılının mayıs ayında enflasyonun aylık artışı yüzde sıfırdı…

Temmuz ayında aylık artış yüzde dokuz oldu. Ağustos ayında yüzde dokuzun üzerine bir ayda yüzde dokuz daha eklendi…

Ne oluyor dediniz mi?

Bu saatten sonra günah çıkarmaya çalışmanın anlamı yok…

Lafı uzatmayayım…

Hande Fırat yazısını şöyle bitirmiş:

Yunan mitolojisinde Phaethon, Güneş Tanrısı Helios’un oğludur. Babasına yalvararak, dünyayı aydınlatan o kudretli “Güneş Arabası”nı bir günlüğüne kullanmak ister. Helios uyarır: “Bu güç senin harcın değil, atları kontrol edemezsin.” Ama Phaethon kibrine yenik düşer, direksiyona geçer. Sonuç felakettir; atları (gücü) kontrol edemez, arabayı dünyaya çok yaklaştırıp her yeri yakıp kavurur ve sonunda kendisi de yıldırımla vurularak yere çakılır. Medyanın Phaethon’ları olmayalım.

Vallahi de oldunuz…

Billahi de oldunuz…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Tezkan Arşivi

AKP sözcüleri seçmene ‘salak’ dediğinin farkında mı?

 22 Aralık 2025 Pazartesi 05:10

Şaşalı hayatlar AKP’yi rahatsız etti

 19 Aralık 2025 Cuma 05:10

Erdoğan sonrası mı? Yeni rejim hazırlığı mı?

 18 Aralık 2025 Perşembe 05:20

İktidara hayati meselede iki net soru

 16 Aralık 2025 Salı 05:20

Bahçeli DEM raporunun altına imza atar mı?

 15 Aralık 2025 Pazartesi 05:10

İktidarın ağzındaki bakla!...

 12 Aralık 2025 Cuma 05:20

Ankara’da bir şeyler oluyor

 10 Aralık 2025 Çarşamba 05:10

İktidar boşa düştü!

 09 Aralık 2025 Salı 05:15

Zor ve kırılgan sürece girdik!

 05 Aralık 2025 Cuma 05:10

CHP ile DEM - AKP ile MHP kavga etse ne güzel olur!..

 03 Aralık 2025 Çarşamba 05:10
SON YAZILAR
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Gazi Mahallesi'nde çete savaşları
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
İktidar medyası infilak etti
Fikret Bila
FikretBila
Demokratikleşme sorunu
İsmail Pehlivan
İsmailPehlivan
Alevi kurum yöneticilerine açık mektup!
Erkan Ersöz
ErkanErsöz
2026’da yollarımıza çıkacak otomobilde en yeni modeller
Gazi Mahallesi'nde çete savaşları
Gazi Mahallesi'nde çete savaşları
İktidar medyası infilak etti
İktidar medyası infilak etti
Demokratikleşme sorunu
Demokratikleşme sorunu
Son Dakika | IŞİD operasyonunda çatışma çıktı: Yaralı polisler var
Son Dakika | IŞİD operasyonunda çatışma çıktı: Yaralı polisler var