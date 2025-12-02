Abdullah Hoca’yı öldüren suç makinesi

Giresun’da emekli öğretmen Abdullah Coşkun, 16 Kasım günü trafikte tartıştığı İlhan İhtiyaroğlu tarafından dövüldü. Aldığı darbelerle kalp krizi geçiren Coşkun, eşinin gözü önünde kanlar içerisinde yola yığıldı. Kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Aradan 16 gün geçti.

Şu an önümde, Keşap İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı fezleke var.

Fezlekeyi okurken…

Öfkelenmekten, dudaklarımı ısırmaktan kendimi alamıyorum.

Coşkun, öldüğünde 68 yaşındaydı.

İki yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Dördüncü evredeki kanseri iki hafta önce yenmeyi başarmıştı. Ne var ki trafik terörüne kurban gitti.

Ölümüne yol açan İhtiyaroğlu, 38 yaşında.

Coşkun’dan 30 yaş küçük…

İhtiyaroğlu’nun beş kez kasten yaralama, bir kez genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarından kaydı var. Suç makinesi olduğu halde, Coşkun’un son nefesini verdiği kamu hastanesinde özel güvenlik görevlisiymiş!

Araçtan zorla indirip dövdü

O gün ne olmuş?

Ne olmuş da Coşkun’un ölümüyle sonuçlanan kavga meydana gelmiş?

İhtiyaroğlu, 61 ADL 995 plakalı aracıyla Giresun’dan Trabzon yönüne sol şeritte seyrediyor. Yanında eşi ve kızı var.

Keşap’ta kavşakta dönüş şeridindeyken, 28 ADE 196 plakalı aracı kullanan Abdullah Coşkun, sinyal vermeden İhtiyaroğlu’nun önüne kırıyor.

İhtiyaroğlu, arkadan Coşkun’a çarpıyor.

Küçük çaplı maddi hasarlı kaza meydana geliyor.

Kaza tespit tutanağında Coşkun’un kusurlu olduğu yazılı.

Coşkun’un eşi Hanife, o an yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

“Seyir halinde olduğumuz sırada araçtan kütürtü sesi geldi. İhtiyaroğlu, sağımızdan geçip bizim aracın önüne kırarak, önümüzü kesti. Arabadan inerek, bizim aracın şöför tarafına yöneldi. Cama vurarak, ‘Ananı avradını s…’ diye küfretti. Camı açması üzerine eşimin kafasına yumruk attı. Birkaç tane vurduktan sonra eşimi yakasından tutarak, araçtan zorla çıkardı. Eşimi tekme tokat darp etti. Ayırmaya gittim. Eşim yerdeydi. Araya girmek istedim ancak şahıs beni yakamdan tutup itekleyerek düşürdü. Eşimi darp ederken küfretti. Çevredekiler engel oldu. Eşim kanlar içerisinde yerde kalmıştı ve bilinci kapalıydı.”

Coşkun, 112’yi aramış.

Ambulans gelene kadar çevredekiler müdahale etmiş.

İhtiyaroğlu’nun eşinin olaydan sonra araçtan inerek, yanlarına geldiğini ve kendilerini suçladığını ifade ediyor.

Fenalaşarak düştü, kafasını asfalta çarptı

Sanık ne söylüyor?

İhtiyaroğlu, ifadesinde, Coşkun’un araçtan inip yumruk attığını ileri sürerek, şöyle devam ediyor:

“Araçtan inip yanıma geldi. ‘Amca niye sinyal vermeden, aynaya bakmadan önüme geçtin’ şeklinde serzenişte bulunduğum esnada sağ üst dudağıma yumruk attı. Tekrar yumruk atacağı sırada kendimi korumak amaçlı avuçlarımla itecek şekilde vurdum. Sendeleyerek düştü. İki saniye yerde kalmadan ayağa kalktı. Arabasına tutunup ayakta bekledi. Eşiyle konuştuğu esnada birden fenalaşarak düştü. Kafasının arka üst kısmını asfalta çarptı. Baygın şekilde yatarken yüzünün morarmaya başladığını gördüm.”

Eşi Gamze de Coşkun’ları suçluyor.

İfadesinden:

“Coşkun, eşime vurmaya başlayınca eşim de vurdu. Şahıs yere düştü. Tekrar kalkıp eşimle tartıştı. Ayırmaya gücüm yetmedi. Coşkun, agresif şekilde bağırarak, üzerime yürüdü. 4.5 yaşındaki kızımın ağlaması ve 22 haftalık hamile olmam nedeniyle arabaya bindim. Coşkun’un eşi bana ‘O…’ diye hakaret etti. Eşime siper olduğum halde o eşini sakinleştirmeye çalışmadı.”

‘Adamı döve döve öldürdüler’

Ancak tanıklar İhtiyaroğlu çiftini doğrulamıyor.

E.Ö., “Yaşlı teyzenin iteklendiğini ve yere düştüğünü gördüm. Yaşlı adamın nasıl düştüğünü görmedim. Olay yerine vardığımda bir şahsın ‘Adamı döve döve öldürdüler’ dediğini duydum” diye konuşuyor.

F.H. ise gördüklerini şöyle anlatıyor:

“Teyzeye olayın nasıl olduğunu sorduk. Erkek şahsı göstererek, ‘Kocamı döverek bu hale getirdi’ dedi. Erkek şahıs ‘Önce o bana vurdu’ diye bağırıyordu. Yaşlı teyze ise erkek şahsın kendisini de darp ettiğini söyledi. Eteğini hafif yukarıya çekti. Sol ayağının arka baldırında morluk vardı.”

Y.O., ambulans gelene kadar Coşkun’a müdahale edip tampon uygulamış. Coşkun’un sağ gözünde ve alnında yarılma, kafasının arkasında kanama varmış.

“Amca ile kavga eden şahıs, yaşlı kadına küfrediyordu. Kadın da ‘Kocamı öldürdün’ diye bağırıyordu” diyor.

D.G., olay yerine vardığında kalabalık bir grup gencin İhtiyaroğlu’nun üzerine yürüdüğünü anlatarak, şöyle diyor:

“Adam yerde yatıyor, siz tartışıyorsunuz’ dedim. Kalabalıktan biri ‘Adamı döverek, kafasını ezerek öldürmüş’ dedi.”

İhtiyaroğlu, şu an cezaevinde.

Coşkun ailesi, trafik terörüne karşı etkin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Bu çığlık Giresun’dan Türkiye’ye dalga dalga yayılsın istiyorlar. Öyle görünüyor ki ‘Abdullah Hoca’ bir ders daha verecek hepimize.