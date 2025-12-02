Kuzey Kore gibi oluyoruz!..

Savunma sanayiindeki atılımlarımızla, özellikle İHA/SİHA üretimiyle gurur duyuyoruz. Duymakta haklıyız. Ama sormadan edemeyeceğim; abartmıyor muyuz?

İktidara yakın televizyonları açıyorsun; havada füzeler uçuyor, dronlar geziniyor, dünya bizim başarımız karşısında titriyor…

İktidara yakın gazeteleri eline alıyorsun; manşetlerde yine füzelerle dronlar var. Tatbikatta Kızılelma’nın kanadının altına yerleştirilen Gökdoğan füzesi hedefini vurmuş…

Emeği geçenleri kutluyorum… Ama motorunu yapamadığımız Kızılelma ile bu kadar övünmemiz, manşetlere taşımamız gündemin birinci sırasına oturtmamız bana Kuzey Kore’yi hatırlattı…

Kuzey Kore sabah akşam ürettiği silahlarla, attığı füzelerle övünüyor… Halka başarı diye geliştirdiği silahları anlatılıyor. Korkarım, yavaş yavaş biz de aynı kulvara giriyoruz…

Sanki iktidar kötü gidişi perdelemek/ üstünü örtmek/ dikkatleri başka yöne çekmek için bu yolu seçti… Medyası da abartılı yayınlarla kafaları karıştırmak için üzerine düşeni yapıyor!..

Hemen bir misal vereyim… Aylarca KAAN uçağımızla övündük. Beşinci nesil dedik. İktidar kanalları yeteneklerini saatlerce, hatta günlerce anlattı…

F-35’lerden daha iyi diyenler oldu. F-35’leri elimizin tersiyle iteceğimizi iddia eden savunma sanayi uzmanları çıktı… Söylenmedik söz kalmadı, Dışişleri Bakanı Fidan ABD motorunu vermiyor değince anlatı furyası, anlatı bombardımanı, anlatı coşkusu yerini sessizliğe bıraktı…

Kimsenin çıtı çıkmıyor… Hatta gerçeği dillendirdi diye Fidan’a kızıyorlar…

Şimdi dördüncü nesil Eurofighter uçaklarına 2030 yılında kavuşacağımız için bayram ediyoruz…

Oysa…

Beşinci nesil ( F-35’lerden daha üstün olduğu söylenen) 48 KAAN uçağını 2030 yılından itibaren Endonezya’ya teslim etmek için anlaşma imzalamadık mı?

Bu haberi manşetlere taşımadık mı? Sattığımız için gururlanmadık mı?

2Beşinci nesil KAAN’ı sattık dördüncü nesil Eurofighter uçağı alıyoruz…

Bu durumun, bu alışverişin mantıklı izahını yapan varsa durmasın kaleme kağıda sarılsın…

Veya kameraların karşısına geçip anlatsın…

Sorun Savunma Bakanı’na izah edemez…

Sorun Genelkurmay Başkanı’na yanıt veremez…

Neden Kuzey Kore gibi savunma sanayimiz abartılarak, yere göğe konulmayarak ön plana çıkartılıyor diye soracak olursanız…

Yazının başında söyledim bazı şeylerin üzerini örtmek için…

Mesela ne?

Hukukun üstünlüğü endeksinde 118 inci sırada olduğumuzun… Son 10 yılda 38 sıra aşağıya düştüğümüzün….

Demokrasi endeksinde 103 üncü sırada olduğumuzun…

Basın özgürlüğü endeksinde 159 uncu sırada olduğumuzun…

Özgür ülkeler listesinde Türkiye’nin karşısına not free yazdığının…

İnternet özgürlüğü listesinde yine sıra dışı kaldığımızın... Özgür olmayan ülkeler listesinde yer aldığımızın…

Yüksek enflasyon sıralamasında başa güreştiğimizin… İlk 10 arasında yerimizi bulduğumuzun…

Hayat pahalılığıyla baş edemeyecek hale geldiğimizin…

Daha saymakla bitiremeyeceğim onlarca sorunumuz konuşulmasın diye…

Motorunu yapamadığımız Kızılelma’dan atılan füzenin hedefin vurduğu için düğün bayram etmemizi, karnımızdan yükselen açlık gurultusunu duymamamızı, ekmeğimiz yok ama İHA’larımız var diye övünmemizi istiyorlar…

Kuzey Kore gibi…