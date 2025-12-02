Kamuoyu rahatsız olmuş!

Bunların başında, kamuoyunun gündeminde olmamasına rağmen, “Kamuoyu rahatsız” söylemiyle hedeflenen korku ve şüphe yaratma gelir.

Çoğunlukla da muhafazakar siyasetçilerin, mütedeyyin tabanlarını ürkütüp, konsolide etmek için tercih ettikleri bir yol, “rahatsızlık yarattı” söylemi.

Aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanı olan Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo’nun Türkiye’ye yaptığı dört günlük ziyaretle ilgili gerek sosyal medyada, gerekse siyaset sahnesinde ortaya atılan komplo teorileri ve anlamsız değerlendirmeler karşısında şaşırmamak mümkün değil.

Oysa bu ziyaretin gerçekleşeceği, 14. Leo adıyla yeni Papa’nın seçildiğinin ilan edildiği 8 Mayıs 2025’ten beri belli.

Nisan ayında vefat eden Papa Francis’in bıraktığı en önemli vasiyet, yerine seçilecek Papa’nın Hristiyanlığın temel kaidelerinin belirlendiği “Birinci İznik Konsili”nin toplanmasının 1700. yılı nedeniyle İznik’i ziyaret etmesiydi.

Büyükelçilik seviyesinde diplomatik ilişkilerin olduğu iki devlet arasında, her iki liderin programına uyacak şekilde planlama yapılmadan bir ziyaretin gerçekleşmesi mümkün mü?

Nitekim Papa 14. Leo da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak önce Ankara’ya geldi, Anıtkabir’e gitti ve iki taraf arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde belirlenen ve uygun görülen temaslarını gerçekleştirdi.

Ancak AKP’nin Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarından gelen söylemlere bakarsanız, sanki adam kimselere bir şey söylemeden kafasına göre uçağa atlayıp, Türkiye’ye gelerek yeni bir “Haçlı seferi” başlattı.

MHP’den yapılan açıklamanın çarpıcı bölümünü hatırlayalım:

“Söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.”

Sanırsınız ki, aylardan beri hazırlığın yapıldığı İznik’te adam ayaklarını göle sokup biraz rahatladıktan sonra, iki çini tabak alıp geri dönecekti.

Bu ziyaretin dini ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasının yolları neden aranmaz?

Daha da ötesi Türk turizmine kazandıracağı potansiyel neden görmezden gelinir?

Türkiye’nin 2026 turizm katologlarında Papa’nın İznik’i ziyaret etmesinin yer alması fena mı olur?

Dini ve kültürel turizm güzergahına yeni bir destinasyon eklenmesinin kime ne zararı olur?

Bir sorun bakalım, örneğin “İstanbul-İznik-Selçuk Meryem Ana Evi- Kapadokya-Trabzon Sümela Manastırı-Van Akdamar Kilisesi-Mardin”i kapsayan dini turizm güzergahından bu bölgelerin esnafı, hizmet sektörü rahatsız olur mu?

Bir de biz soralım:

Adam 2700 kilometre mesafeden gelir gelmez önce Anıtkabir’e gitti, yıllardan beri 11 kilometre uzaklıktaki Diyanet’ten niye gidilmez Anıtkabir’e?

Kamuoyu bundan rahatsız değil mi sizce?