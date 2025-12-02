Türkiye’de milyonlarca çalışanın zihninde aynı soru dolaşıyor:

Ne zaman emekli olurum?

Ama bu soru, çoğu zaman eksik ve yanlış bir yerden soruluyor. Çünkü emeklilik, sadece bir tarihe kavuşma meselesi değil; hayatın geri kalanını güvence altına alma sürecidir.

Bugün gelinen noktada, SGK sistemindeki karmaşıklık ve yıllar içinde değişen mevzuat; vatandaşın kendi dosyasına hâkim olmasını zorlaştırıyor.

Sonuç?

İnsanlar emekliliğe birkaç ay kala dosyalarını açıyor ve karşılarına hatalar, eksik bildirimler, yanlış statüler, kayıp günler çıktıktan sonra “Keşke daha önce baksaydım” demek zorunda kalıyor.

Oysa emeklilik, son dakikaya bırakıldığında en çok kaybettiren süreçlerden biridir.

Birçok kişi, emeklilik planlamasını yalnızca yaş ve gün hesabından ibaret sanıyor.

Oysa emeklilikte maaşın seviyesi, çoğu zaman emeklilik tarihinden çok daha belirleyicidir.

Bugün, aynı yaşa ve aynı prim gününe sahip iki kişi, tamamen farklı emekli maaşlarıyla karşılaşabiliyor.

Neden?

Çünkü SGK’nın sistemi, kişinin çalışma yaşamı boyunca attığı her adımı ayrı değerlendiriyor:

Hangi statüde kaç yıl çalıştığınız,

Kazancınızın hangi dönemlerde düşük, hangi dönemlerde yüksek bildirildiği,

Hangi borçlanmayı ne zaman ve matrahtan yaptığınız,

Hizmetlerinizin doğru ve eksiksiz işlenip işlenmediği,

Sigorta başlangıcının hangi tarihe denk geldiği…

Bu ayrıntılar, emekli aylığınızı doğrudan belirliyor.

Bu nedenle soru şudur:

“Ben emekli olduğumda nasıl bir ekonomik güvenceye sahip olacağım? En erken nasıl emekli olabilirim?

Emeklilik hesabı yapılırken aynı anda birçok farklı başlık devreye giriyor:

İlk sigorta başlangıcı, hangi kurala tabi olduğunuzu belirleyen temel tarih.

Prim gün sayısı, ama sadece kaç gün olduğunun değil, hangi dönemde ve hangi statüde ödendiğinin önemi var.

Prime esas kazanç, yani maaşın SGK’ya bildirilen kısmı; emekli aylığının temel belirleyicisi.

4A, 4B, 4C geçmişi, statüler arası geçişlerin yaş ve maaş üzerinde büyük etkisi var.

Borçlanmalar, askerlik, doğum, yurtdışı gibi seçeneklerin doğru zamanda yapılması kritik.

2000 ve 2008 sonrası aylık bağlama oranları, çalışılan yıllara göre emekli maaşını ciddi şekilde farklılaştırıyor.

Kısacası, SGK sistemi “bir gün girip bakarım” denilecek bir yapı değildir.

Geç fark edilen hatalar ömür boyu maaş kaybı yaratıyor

Hizmet dökümlerinde sık karşılaştığım sorunlar:

Eksik günler,

Çakışan hizmetler,

Yanlış kazanç bildirimleri,

Unutulmuş kamu hizmetleri,

Statü yanlışlıkları.

Bu hatalar çoğu zaman emeklilik başvurusundan hemen önce fark ediliyor.

Oysa o aşamada düzeltmek hem zor hem de zaman kaybı demek.

SSK’dan mı, Bağ-Kur’dan mı emekli olmak daha avantajlı?

Her dosyada cevap farklıdır.

Vergi ödeyen bir esnaf için Bağ-Kur’dan çalışmaya devam etmek mi mantıklı, yoksa SSK’ya geçmek mi?

Bu sorular kişiye özel analiz gerektirir.

“Arkadaş yaptı, maaşı yükseldi” mantığı bu alanda en tehlikeli yaklaşımdır.

Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanması…

Her biri emekliliği etkiler, fakat her borçlanma aynı sonucu vermez.

Bazı kişiler için borçlanma emeklilik tarihini öne çeker, bazıları için hiçbir etkisi olmaz.

Doğru hesap yapılmadan borçlanma yapmak, gereksiz maliyet demektir.

Emekli maaşlarının reel alım gücü ortada.

Bu durumda esas mesele şu:

Emekli maaşım, gelecekteki hayatımı sürdürebilecek mi?

Bu sorunun cevabı, bugünden yapılan planlama ile şekillenir.

Emeklilik Planlaması Nasıl Yapılmalı?

Profesyonel bir emeklilik planlamasında şu adımlar mutlaka yer alır:

Eksik–hatalı günler, yanlış kazançlar, statü çakışmaları tespit edilmelidir.

Hangi statüden emekli olmanın avantajlı olduğu dosya bazında belirlenmelidir.

Her borçlanma türünün dosya üzerindeki etkisi ayrı ayrı analiz edilmelidir.“Şimdi emekli olursam, üç yıl sonra olursam, primimi yükseltirsem, statü değiştirirsem ne olur?” Tüm ihtimaller hesaplanmalıdır.

Hak kaybı yaşayanlar için itiraz, düzeltme, dava süreçleri de planlamaya dahildir.

Sigortalının tüm çalışma hayatı iyi değerlendirilmelidir.

Bugünden adım atan, geleceğini güvenceye alır.

Emeklilik gününü bekleyen değil, emekliliğini planlayan kazanır.

Emeklilik tarihi değişebilir; ancak yanlış planlanmış bir emekli maaşı, ömür boyu değişmeyebilir.