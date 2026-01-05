Doktor, öğretmen, polis... İşte meslek meslek yeni maaşlar

Milyonlarca SGKve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı bugün Türkiye İstatistik Kurumu'ndaydı (TÜİK). TÜİK, merakla beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilerin duyurulmasıyla birlikte memurların 2026 yılının ilk 6 ayı için alacağı zam oranı kesinleşmiş oldu.

ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşti.

Meslek meslek memurların yeni maaşları şu şekilde:

Meslek Unvanı ve Derecesi Yeni Maaş (TL) Uzman Doktor (1/4) 150.577,00 ₺ Profesör (1/4) 133.059,00 ₺ Mühendis (1/4) 93.755,00 ₺ Şube Müdürü (1/4) 91.928,00 ₺ Başkomiser (3/1) 89.345,00 ₺ Araştırma Görevlisi (7/1) 88.517,00 ₺ Avukat (1/4) 88.189,00 ₺ Polis Memuru (8/1) 81.748,00 ₺ Uzman Öğretmen (1/4) 81.382,00 ₺ Vaiz (1/4) 76.804,00 ₺ Hemşire (5/1) 74.246,00 ₺ Öğretmen (1/4) 73.520,00 ₺ Teknisyen (11/1) 65.693,00 ₺ Memur (9/1) 63.404,00 ₺

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ocak ayı itibarıyla artış yapıldı. Enflasyon farkı olarak yüzde 6,83 uygulanırken, 2026’nın ilk yarısı için belirlenen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklenince toplam artış oranı yüzde 18,60’a ulaştı. Ayrıca tüm memurların taban aylığına net 1.000 lira seyyanen zam yapıldı.

Bu artışlar sonrasında ocak 2026 itibarıyla bazı meslek gruplarının maaşları şöyle hesaplandı: Uzman doktor 150 bin 577 lira, profesör 133 bin 59 lira, mühendis 93 bin 755 lira, şube müdürü 91 bin 928 lira, başkomiser 89 bin 345 lira, araştırma görevlisi 88 bin 517 lira, avukat 88 bin 189 lira, polis memuru 81 bin 748 lira, uzman öğretmen 81 bin 382 lira, vaiz 76 bin 804 lira, hemşire 74 bin 246 lira, öğretmen 73 bin 520 lira, teknisyen 65 bin 693 lira, memur ise 63 bin 404 lira.

Zamlı maaşlar 15 Ocak 2026’da hesaplara yatırılacak. Ayın ilk yarısına ait maaş farklarının ise ay sonuna kadar ayrıca ödenmesi planlanıyor. Yapılan düzenlemeyle kamu çalışanlarının alım gücünün korunması amaçlanırken, özel sektör ve asgari ücrette atılacak adımlar da merakla bekleniyor.