KESK, TÜİK'in kapısına dayandı! '2 buçuk milyon kamu emekçisi yoksulluğa teslim edildi'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık bazda yüzde 27,67, aylık bazda ise yüzde 0,75 artış gösterdi. Aynı dönemde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,89, aylık yüzde 0,89 oranında yükseldi.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendika üyeleri, TÜİK binası önünde bir araya gelerek protesto düzenledi. KESK üyeleri, açıklanan enflasyon oranlarının kamu emekçilerinin ve emeklilerin yaşadığı ekonomik gerçekliği yansıtmadığını savundu.

TÜİK 2025 enflasyonunu açıkladı! Milyonlarca emekli ve memurun zammı bu orana göre hesaplanacak

Basın açıklamasında konuşan sendika temsilcileri, TÜİK’in açıkladığı rakamların alım gücündeki kaybı gizlediğini öne sürerek, “Onlar soframızdaki ekmeği patlattı, biz de onların yalanlarını patlatıyoruz” açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından protestoya katılanlar, TÜİK önünde taşıdıkları balonları patlattı.

"2,5 MİLYON KAMU EMEKÇİSİ YOKSULLUĞA SÜRÜKLENDİ"

KESK üyeleri, saat 12.00’ye kadar oturma eylemi yapacaklarını duyururken, eylem boyunca “AKP’den hesabı emekçiler soracak”, “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganları atıldı. Yapılan açıklamalarda, yaklaşık 2,5 milyon kamu emekçisinin TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle yoksulluğa sürüklendiği öne sürüldü.

Protesto sırasında sembolik olarak fenerler yakılarak, “Gasp edilen ve karartılan haklarımızı daha görünür kılmak için buradayız” mesajı verildi. KESK yetkilileri, enflasyon hesaplama yöntemlerinin şeffaflaştırılması ve kamu emekçilerinin kayıplarının telafi edilmesi çağrısında bulundu.