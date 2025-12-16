Kulislerde yine "Kabine-toto"

Sıkça duyarsınız “Siyasette durum ne?” diye sorulunca, “Ankara’nın kış aylarındaki gri ve puslu havası gibi” sözünü.

Meclis’te ortam böyle olsa da, başkentte siyaset müdavimlerinin sıkça görüldüğü yeme-içme mekanlarına gittiğinizde, genelde karşınıza farklı bir tablo çıkar.

Meclis koridorlarında kulağınıza fısıldanan iddiaların ayrıntılarını, hiç tahmin etmediğiniz farklılıkları, içinizden “Yok canım bu kadarı da olmaz” dediklerinizi, bu mekanlarda duyabilirsiniz.

Bugünlerde bütçe görüşmelerinin yanı sıra yaklaşan Noel ve yeni yıl nedeniyle Ankara’nın mekanları kadar, başkentteki yabancı misyonların verdiği davetler de siyasi dedikodular için elverişli ortam sağlıyor.

Ankara’da sıkça kapı değiştirdiğimiz bir pazartesi turunda duyduklarımızı, “iddia oldukları” için gayet temkinli bir şekilde anlatmaya çalışalım.

İddialara göre iktidar cenahında “kabine-toto” yine başlamış.

Bir kesime göre bazı bakanlıklarda değişim bütçe görüşmelerinden sonra, bir başka kesime göre ise yeni yılda.

İsim vermeyeceğim ama eğer konuşulan iddialar gerçekleşirse, özellikle iktidar tabanında hayret uyandırır.

En sık duyduğumuz, “birbirlerine göbekten bağlılar” iddialarına rağmen, AKP ile MHP arasında başta çözüm süreci olmak üzere birçok konuda görüş ayrılıklarının devam ettiğinin öne sürülmesi.

Küçük ortağı rahatlatmak için midir bilemem ama MHP’nin rahatsızlık duyduğu bir bakanın gideceği iddiası bayağı konuşuluyor. Bundan daha önemlisi ise, yerine gelecek olan da kabineden kaydırılacak “etkili bir başka bakan” olacakmış.

Bu “etkili bakanın” yerine de daha önce aynı bakanlığı yapmış, şu sıralar düz milletvekili olan kişi gelecekmiş.

Ben duyduğumda “biraz zor” dedim ama iddia bu yönde.

Kulislerde konuşulan bir diğer iddia Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı sayısının ikiye çıkarılacağı yönünde. Cevdet Yılmaz’a eşlik edecek isim de yine kabineden ve AKP’lilerin tarifiyle “yenilgiye doymayan kişi”ymiş.

“Bu kişi”nin yerine kim gelecek, o daha netlik kazanmamış.

Ankara’nın kulislerinden sızan bu iddiaları, Saray’ın “Konuşup dursunlar, biz de izleyelim” anlayışıyla takip ettiğini düşünüyorum.

“Kabine-toto” iddiaları dolaşmaya başladığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ters köşe yapıp, konuyu beklemeye alarak, hiç kimsenin beklemediği anda değişiklik yapmayı tercih ettiğini hatırlatmakta fayda var.

Bu arada bir süredir herkesin yazdığı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanlığı’nı oğlu Bilal’e bırakmayı düşünüyor” iddiasını yalanlayanı duymadım ama nadir de olsa “damatlar”ın unutulmaması gerektiğini söyleyenler de var.

Ancak duyduklarımdan çıkardığım, Erdoğan sonrası için aile içinde “birinci derece kan bağı”nın ağır basması.

Son kulis bilgisi de garip gurebanın beklediği haber için. Aslında konuşulanlardan pek farklı değil ama asgari ücret 26 bini geçmez ise hiç şaşırmayın.

Çünkü Mehmet Şimşek, “Daha fazlasını kaldıramayız” diyormuş.

Gerçi 27-28 bin olsa, gariban için ne fark edecekse…

NOT: Çok genç yaşta dün sonsuzluğa uğurladığımız Manisa-Şehzadeler’in CHP’li Belediye Başkanı GÜLŞAH DURBAY için çok üzgünüm. Nurlar içinde uyusun, hepimizin başı sağ olsun. Ailesine sabır dilerim.