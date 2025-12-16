İktidara hayati meselede iki net soru

Aslında biri İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya öteki Adalet Bakanı Tunç’a…

Yerlikaya’dan başlayalım…

29 Kasım’da Cizre’de yapılan Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumuna Mesud Barzani de katıldı. Barzani’yi Habur sınır kapısında Şırnak Valisi, AKP ve DEM milletvekilleri karşıladı…

Barzani resmi bir görevi olmasa bile Kuzey Irak yönetiminin etkin lideri. Kürdistan Demokrat Partisi’nin Genel Başkanı. Türkiye’nin yakın dostu. Buraya kadar sorun yok. Anormallik buradan sonra başlıyor. Barzani uzun namlulu silahlı askeri üniformalı koruma ekibiyle sınırımızı geçerek Cizre’ye geldi…

Görüntüler medyaya düşünce ortalık ayağa kalktı. Ortalığı ayağa kaldıranların başında MHP Lideri Bahçeli geliyordu. Bahçeli rezalet dedi ve sert konuştu…

Dedi ki; ’Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnendi. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen vasfına taammüden saldırıdır’

Cumhuriyetimizin hak ve hukukunu çiğnettiren kim?

TC’nin egemenlik vasfına saldırıya göz yuman kimler?

Ağır suçlama… Ortaya çıkarılması gerekmez mi?

Siyasi olarak baş sorumlu olan İçişleri Bakanı Yerlikaya uzun süre sessiz kaldı. Mesele alevlenince iki müfettiş görevlendirilerek inceletilme başlandığını açıkladı…

Bugün ayın 16’sı hala ses seda yok. İki müfettiş Cizre’ye, Habur’a gidip soruşturacağına yanı başındaki odada oturan Bakan Yardımcısı’na sorsalar fail çoktan ortala çıkardı. Komando kıyafetli uzun namlulu Peşmergeler Cizre sokaklarında şov yaparken Bakan Yardımcısı oradaydı. Sempozyumda Barzani’nin yanında oturuyordu…

Belli ki Yerlikaya bu rezaletin üstüne yatmaya unutturmaya çalışıyor.

Bahçeli unutturacak mı? Bahçeli sözlerinin arkasında duracak mı? Peşini bırakmayacak mı?

Bugünkü grup toplantısında değinecek mi, hesap soracak mı?

Göreceğiz…

Bahçeli’den önce Yerlikaya’ya ben sorayım: Silahlı Peşmergelerin Cizre’ye kadar gelmesine kim izin verdi? Sınırlarımız yol geçen hanı mı?

İkinci mesele AİHM kararıyla ilgili. Adalet Bakanı’nı ilgilendiriyor. AİHM 3 Kasım’da Demirtaş için nihai kararını verdi. Bahçeli kararın uygulanması hayırlı olur dedi. Yardımcısı hukukçu Feti Yıldız mahkemelerin AİHM kararlarına uymak zorunda olduğunu ısrarla ve defaatle söyledi…

MHP kurumsal kimliğiyle Demirtaş’ın serbest bırakılması için bastırıyor ama sonuç yok…

Adalet Bakanı topa girmiyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi karar verecekmiş!.. AİHM nihai kararını vermiş zaten, Anayasamız AİHM kararlarına uyulmasını şart koşuyor…Neyin kararı?

Mahkeme AİHM kararını tanımıyorum kararı verirse bu Anayasa’yı ihlal etmenin ötesinde Avrupa’yı terk ediyoruz anlamı taşımaz mı?

Bu sebeple bu karar hayati…

Bir buçuk ay oldu mahkemeden ses yok. Adalet Bakanı’na sorsan yargımız bağımsız ve tarafsızdır karışamayız der…

Yargı bağımsız ve tarafsızsa AKP’li Adalet Bakanı neden HSK’nın başkanı diye sorsak yanıt verir mi?

Veya İmamoğlu lehine karar verecek eğilimde olan hakimler neden sizin başkanınız olduğu kurul tarafından değiştiriliyor diye sorsak!...

MHP lideri Bahçeli bugünkü grup toplantısında Demirtaş sorununa da değinir mi?

Bırakın artık yeter çağrısı yapar mı?

Bilemiyorum…

Ama toplum İki bakandan da bu iki hayati konu hakkında acele cevap bekliyor…