CHP yılı zirvede kapattı Erdoğan'a da dev fark geldi! Ama seçimin kaderi onların elinde

GÜNDEMAR Araştırma, Haziran–Aralık 2025 dönemine ait siyasi eğilimleri kapsayan geniş kapsamlı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırmanın bulguları, Türkiye’de seçmen tercihlerinin iki büyük blok arasında sıkıştığını ve siyasi dengede belirgin bir kırılma yaşanmadığını gösteriyor.

Aralık 2025 verilerine göre “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 34,30’u CHP, yüzde 29,72’si ise AKP yanıtını verdi. Kasım ayına göre AKP oyunu biraz artırırken CHP birinci sıradaki konumunu korudu.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren GÜNDEMAR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, Türkiye’de “siyasal tıkanma” yaşandığını belirtti. Bolat, seçmenin iktidarı krizi yöneten ama çözemeyen bir aktör, muhalefeti ise henüz kapsayıcı ve ikna edici bir alternatif olarak görmediğini ifade etti.

GÜNDEMAR’a göre CHP’nin bu yükselişi ani bir sıçramaya değil, istikrarlı bir eğilime dayanıyor.

KARARSIZLAR BELİRLEYECEK

Haziran’dan Aralık’a kadar süren araştırmaların bir başka önemli bulgusu da yüksek orandaki kararsız ve protesto oylar. Bu seçmen grubu, ne iktidarın ne de muhalefetin söylemlerine net bir yakınlık gösteriyor. Prof. Dr. Bolat’a göre bu kitlenin yönelimi ideolojik değil; ekonomik rahatlama, adalet ve yönetimde öngörülebilirlik gibi somut faktörlere bağlı. Araştırmaya göre seçimin sonucunu da bu grup belirleyecek gibi görünüyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ERDOĞAN'A FARK ÜSTÜNE FARK ATTI

İsmail Saymaz ve Fikret Bila kamuoyunun en güvenilir yorumcuları oldu

Araştırmada, olası ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim senaryolarına da yer verildi. Sonuçlara göre muhalefetin iki ismi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde yer alıyor:

Ekrem İmamoğlu: yüzde 58,13

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 41,87

Fark: +16,26 puan

Mansur Yavaş: yüzde 63,17

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 36,83

Fark: +26,34 puan

PARTİ PARTİ OY ORANI

Araştırmaya göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP: yüzde 34,30

AKP: yüzde 29,72

DEM Parti: yüzde 9,24

Zafer Partisi: yüzde 5,36

İYİ Parti: yüzde 5,07

Anahtar Parti: yüzde 4,81

MHP: yüzde 4,38

Yeniden Refah Partisi: yüzde 4,03

TİP: yüzde 1,07

Diğer partiler: yüzde 2,02

MHP’nin oy oranı dikkat çekici biçimde yüzde 5 barajının altına gerileyerek yedinci sıraya düştü.