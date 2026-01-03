İsmail Saymaz ve Fikret Bila kamuoyunun en güvenilir yorumcuları oldu

Optimar Araştırma, 2025 “En İyileri” çalışması kapsamında kamuoyunun en çok takip ettiği ve görüşlerine en fazla değer verdiği siyaset yorumcularını açıkladı. Anket, yorumcuların aldıkları oy oranlarına göre hazırlandı.

SAYMAZ VE BİLA ZİRVEYE OTURDU

Araştırmaya göre zirvede Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz yer aldı. Saymaz, yüzde 13,6 oy oranıyla listenin ilk sırasında bulundu. Onu yüzde 8,5 ile Ahmet Hakan, yüzde 8,1 ile Halktv.com.tr Yazarı Fikret Bila izledi.

Takip edilen diğer önemli isimler arasında Mahmut Övür yüzde 5,9, Ersoy Dede yüzde 5,4 ve Yılmaz Özdil ise yüzde 5,1 oy oranına ulaştı.

Yeni Yıldan Beklentiler

Optimar Araştırma, yalnızca zirvedeki isimlerin değil, düzenli biçimde takip edilen diğer siyaset yorumcularının da kamuoyu değerlendirmelerinde öne çıktığını vurguladı.