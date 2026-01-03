İsmail Saymaz ve Fikret Bila kamuoyunun en güvenilir yorumcuları oldu

İsmail Saymaz ve Fikret Bila kamuoyunun en güvenilir yorumcuları oldu
Yayınlanma:
Optimar Araştırma’nın 2025 “En İyileri” çalışmasında kamuoyunun en çok takip ettiği siyaset yorumcusu İsmail Saymaz oldu. Saymaz yüzde 13,6 ile zirvede yer aldı. Listede öne çıkan bir diğer isim ise yüzde 8,1 oy oranıyla Fikret Bila oldu.

Optimar Araştırma, 2025 “En İyileri” çalışması kapsamında kamuoyunun en çok takip ettiği ve görüşlerine en fazla değer verdiği siyaset yorumcularını açıkladı. Anket, yorumcuların aldıkları oy oranlarına göre hazırlandı.

SAYMAZ VE BİLA ZİRVEYE OTURDU

Araştırmaya göre zirvede Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz yer aldı. Saymaz, yüzde 13,6 oy oranıyla listenin ilk sırasında bulundu. Onu yüzde 8,5 ile Ahmet Hakan, yüzde 8,1 ile Halktv.com.tr Yazarı Fikret Bila izledi.

Takip edilen diğer önemli isimler arasında Mahmut Övür yüzde 5,9, Ersoy Dede yüzde 5,4 ve Yılmaz Özdil ise yüzde 5,1 oy oranına ulaştı.

g9vn6fowaaexf-x.jpg

Yeni Yıldan BeklentilerYeni Yıldan Beklentiler

Optimar Araştırma, yalnızca zirvedeki isimlerin değil, düzenli biçimde takip edilen diğer siyaset yorumcularının da kamuoyu değerlendirmelerinde öne çıktığını vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Siyaset
Tutuklu Başkan Hasan Mutlu'dan dengeleri değiştirecek savunma! Ses kaydını ifşa etti
Tutuklu Başkan Hasan Mutlu'dan dengeleri değiştirecek savunma! Ses kaydını ifşa etti
İstanbul Başsavcılığı'ndan erişim engeline itiraz kararı! Cihan Ekşioğlu Sezgin Baran Korkmaz ve Çağlar Şendil haberleri...
İstanbul Başsavcılığı'ndan erişim engeline itiraz kararı! Cihan Ekşioğlu Sezgin Baran Korkmaz ve Çağlar Şendil haberleri...