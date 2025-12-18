Mehmet Tezkan

Mehmet Tezkan

Erdoğan sonrası mı? Yeni rejim hazırlığı mı?

Yayınlanma:

Bilal Erdoğan’ın siyaset sahnesine adım atmak için ısınma turlarına başlaması Erdoğan sonrasına hazırlık olarak yorumlandı.

Veliaht diyenler oldu, babadan oğula geçen evladiyelik düzenin kurulmasının demokrasilerde zor olduğunu savunanlar oldu. Siyasete damga vuran şahsiyetlerin oğulları aynı performansı sergileyemediği çeşitli örneklerle anlatıldı…

Bu hafta Erdoğan sonrası ne olur konuşmalarıyla, tartışmaları, yazılarıyla geçti…

Kimi İbrahim Kalın’ı, Kimi Selçuk Bayraktar’ı, kimi Hakan Fidan’ı şanslı gördüğünü söyledi… Ama ailenin Bilal beyi istediği Saray’a yakın yazarlar tarafından zikredildi…

Bana sorarsanız bu tartışma çok erken. Erdoğan’ın bırakmaya niyeti yok ki Erdoğan sonrasını 2025 yılının aralık ayında tartışmaya başladık.

Tam tersi Erdoğan 2028 sonrası bir beş yıl daha koltuğunu koruma hesapları/palanları yapıyor?

Diyorlar ki; Erdoğan oğlunu 2028 sonrasına hazırlıyor.

Bu da doğru bir tespit değil. Diyelim ki 2028 seçimlerini yine Erdoğan kazandı. Bir sonraki seçim 2033’te… 2025 yılındayız 2033 yılına kadar köprülerin altında çok sular akar.

Bırakın 2033’te kimin olacağını Erdoğan bir sonraki seçimi nasıl kotarırım derdinde… Seçime girse yüzde 50+1 oyu alamayacağını biliyor…

Erdoğan kaybedeceğini yüzde yüz bildiği seçime girer mi?

Girmez…

O zaman ne yapacak?

Anayasa’yı değiştirecek.

Uçakta gazetecilere yeni anayasayı sordurttu. Ekibinin çalıştığını vakti saati geldiğinde adım atacaklarını söyledi. Bu dönem neticeye bağlanacağını da vurguladı…

Yani seçime yeni anayasayla gireceğiz

Erdoğan yerini korumak için formül üretecek, belki parlamenter rejime dönülecek, belki yarı başkanlık sistemine… Belki de başka formüller devreye girecek… Belki de seçime gitmeden bugünkü yapıyla cumhurbaşkanının Meclis’in seçmesi formülünü getirecek.

Bilemiyorum…

AKP kurmaylarının bu olasılıklar üzerinde çalıştıkları belli. Şimdi diyeceksiniz ki hal böyleyse Erdoğan sonrası tartışması nereden çıktı?

Bilal Erdoğan siyaset sahnesine adım atarken neden TÜSİAD’ı hedef aldı. Neden babasına gereken desteği vermeyenleri hain ilan etti.

Şöyle diyebilirim; ya planlı saldırı siyasetinin ilk adamı ya da gündem yaratma adına bilinçsizce sarf edilmiş sözler yumağı…

İkisinden biri…

Sonuç olarak tespitim şu; Erdoğan yerine getireceği kişiyi aramıyor, ikinci adamını arıyor. Başbakanlık görevini vereceği, icraatı bırakacağı kişiyi arıyor...

