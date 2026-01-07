Son dakika | Başsavcılıktan bahis açıklaması

Son dakika | Başsavcılıktan bahis açıklaması
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Elmalı hakkında çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, resmi olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray forması giyen Eren Elmalı'nın Kasımpaşa forması giydiği sırada kendi maçlarına bahis oynadığı iddiası üzerine bir açıklama yaptı.

"SORUŞTURMA KULÜP VE İSİM AYRIMI OLMADAN DEVAM EDİYOR"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın kulüp ve isim ayrımı yapılmadan devam ettiği, resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Detaylar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

