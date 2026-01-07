TFF'nin bahis soruşturmasında açıkladığı ismin 2 yıl önce vefat ettiği ortaya çıktı

TFF'nin bahis soruşturmasında açıkladığı ismin 2 yıl önce vefat ettiği ortaya çıktı
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği Özcan Üstüntaş'ın 2 yıl önce vefat ettiği ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturmasında yeni bir dalga başlattı. Federasyon, bahis oynadığını tespit ettiği menajerleri açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir” denildi.

2 SENE ÖNCE VEFAT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

104 isim PFDK’ya sevk edilirken ilginç bir olay yaşandı. Ajansspor'dan Salim Manav’ın haberine göre; TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerlerden Özcan Üstüntaş hayatta değil. Özcan Altuntaş’ın 8 Haziran 2024’te vefat ettiği ifade edildi.

1786913.jpg

TEPKİ ÇEKTİ

Özcan Altuntaş’ın 2 yıl önce vefat etmiş olmasına rağmen PFDK’ya sevk edilmiş olması kullanıcıların tepkisini çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

