Sercan Yıldırım'dan bahis sevkleri sonrası ilk açıklama: Yanlış anlaşılmayı anlattı
TFF'nin bahis sevkleri sonrası konuşan Sercan Yıldırım, kendisinin listede yer almadığını isim benzerliği olduğunu dile getirdi.

Bahis soruşturmasını genişleten Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) teknik direktörler ve menajerleri açıkladı.

Toplamda 212 isim PFDK’ya sevk edilirken aralarında Sercan Yıldırım isimli bir teknik direktör de yer aldı.

SERCAN YILDIRIM’DAN AÇIKLAMA

TFF’nin açıklaması sonrası gözler Bursaspor’da şampiyonluk yaşamış ve Galatasaray forması giymiş Sercan Yıldırım’a çevrilirken ilginç bir açıklama geldi.

“İSİM BENZERLİĞİ”

Sports Digitale’ye konuşan Sercan Yıldırım bahis listesinde yer almadığını durumun isim benzerliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Sercan Yıldırım açıklamasında “TFF'nin açıkladığı listedeki Sercan Yıldırım ben değilim. İsim benzerliğinden dolayı saatlerdir telefonum susmuyor. Eylül ayında B lisansımı aldım. Ve henüz kendi takımın dışında teknik direktörlük yapmadım. Kamuoyunda oluşan yanlış algının düzeltilmesini rica ediyorum” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
