Son dakika! TFF bahis operasyonunda düğmeye bastı.

Bu kez bahis oynayan 108 teknik direktör isim isim açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Federasyon, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı tespit edilen isimler hakkında kararını açıkladı.

57. MADDE UYGULANDI

TFF, söz konusu teknik direktörlerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca işlem göreceğini duyurdu. 07 Ocak 2026 tarihi itibarıyla bu isimlerin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi.

SİVASSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ LİSTEDE

Mehmet Altıparmak Sivasspor'un teknik direktörü

Bahis oynayan teknik direktörler arasında ünlü isimler de var.

Hakan Keleş , Süper Lig’de Sivasspor ve Giresunspor ile öne çıkarken, son dönemde Konyaspor ve Kasımpaşa’da görev aldı.

Mehmet Altıparmak , kariyerinde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Denizlispor, Erzurumspor ve Kasımpaşa gibi birçok kulübü çalıştırdı; tecrübeli teknik adam şu anda Sivasspor’un başında.

, kariyerinde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Denizlispor, Erzurumspor ve Kasımpaşa gibi birçok kulübü çalıştırdı; tecrübeli teknik adam şu anda Sivasspor’un başında. Gökhan Ünal , futbolculuk kariyerinin ardından Altınordu ve 24 Erzincanspor’da görev yaptı.

, futbolculuk kariyerinin ardından Altınordu ve 24 Erzincanspor’da görev yaptı. Tolgay Kerimoğlu , alt liglerde Bandırmaspor, Tekirdağspor ve İstanbulspor gibi takımlarda çalıştı.

, alt liglerde Bandırmaspor, Tekirdağspor ve İstanbulspor gibi takımlarda çalıştı. Murat Hacıoğlu , Fenerbahçe altyapısında antrenörlük yaptı, ayrıca Çankaya SK’da görev aldı.

, Fenerbahçe altyapısında antrenörlük yaptı, ayrıca Çankaya SK’da görev aldı. Cüneyt Dumlupınar , Bucaspor 1928 ve Adıyaman FK’da çalışırken, Adana Demirspor’da da yardımcı antrenörlük yaptı.

, Bucaspor 1928 ve Adıyaman FK’da çalışırken, Adana Demirspor’da da yardımcı antrenörlük yaptı. Tuna Üzümcü , Altay ve Bucaspor 1928’de teknik direktörlük yaptı.

, Altay ve Bucaspor 1928’de teknik direktörlük yaptı. Mustafa Alper Avcı , Altay ve 1461 Trabzon FK’nın yanı sıra Şanlıurfaspor’da görev aldı.

, Altay ve 1461 Trabzon FK’nın yanı sıra Şanlıurfaspor’da görev aldı. Muzaffer Bilazer , Erzurumspor ve Boluspor’da çalıştı.

, Erzurumspor ve Boluspor’da çalıştı. Taner Gülleri , Kocaelispor ve Fethiyespor gibi takımlarda görev aldı.

, Kocaelispor ve Fethiyespor gibi takımlarda görev aldı. İlker Avcıbay, kalecilikten sonra teknik direktörlüğe geçerek Silifke Belediyespor ve Kütahyaspor’da çalıştı.

GÖZLER PFDK'DA

Bahis soruşturması kapsamında daha önce futbolcular ve kulüplerle ilgili adımlar atan TFF, bu kez teknik direktörleri mercek altına aldı. PFDK'ya sevk edilen 108 isim hakkında önümüzdeki günlerde hak mahrumiyeti cezalarının açıklanması bekleniyor.