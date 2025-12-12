İktidarın ağzındaki bakla!...

MHP Terörsüz Türkiye raporunu Meclis’e sundu. Rapor 120 sayfa. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın açıklamasına göre raporun büyük bölümü siyasi değerlendirmeymiş. Son bölüme hukuk alanında yapılması gerekenler eklenmiş…

Suça karışmamış örgüt militanlarının denetimli serbestlik kapsamında ülkeye girişlerinin sağlanması suça karışmış olanlarında infaz indiriminden yararlanması öngörülüyor…

Yasal düzenlemeler ne zaman olacak?

Sürecin mimarı ve lokomotifi olana MHP’ye göre; PKK’nın tamamen dağıtılması, silahlarını yakması ve bu durumun MİT ve Silahlı Kuvvetler tarafından resmen ilan edildikten sonra yasal düzenlemeler başlamalıymış…

Buna Suriye’de yapılanan PYD ‘de dahilmiş…

PKK’yı bilmem ama Suriye Demokratik Güçleri’nin ana gövdesini oluşturan PYD’nin yakın gelecekte silah bırakması zor görünüyor. Bu da sürecin duraklaması, atılacak adımların ötelenmesi anlamına geliyor…

AKP’ de aynı görüşteyse - ki muhtemelen aynı görüşteler- en iyi ihtimalle 2026 yılının yazına kadar bekleyeceğiz demektir…

PYD meselesi çözülmeden Terörsüz Türkiye projesi askıda kalacak demektir…

Hadi diyelim ki PYD işi de çözüldü o zaman ne olacak… MHP’nin teklifine göre yasal düzenlemeler paket halinde Meclis’e sunulacak…

Pakette ne mi olacak?

İnfaz indirimi olacak, aynı anda umut hakkıyla Öcalan’a özgürlük verilecek mi henüz bilmiyoruz. Ama anladığımız kadarıyla infaz indirimiyle birlikte Anayasa ve Siyasal Partiler Yasasındaki değişiklikler de eş zamanlı olarak tartışmaya açılacak…

Yani DEM’i Anayasa değişikliğine de ‘evet’ demeye zorlayacaklar. Anayasa değişikliği olmazsa infaz yasası da değişmez cezaevleri boşalmaz demeye getirecekler…

Şimdi diyeceksiniz ki yürütmeye sınırsız yetki ama hiçbir sorumluluk vermeyen bu Anayasa’nın nesinden şikayetçiler? Nesini beğenmiyorlar?

1982 Anayasası yasamanın yürütmeyi denetlemesini öngörüyordu, kuvvetler ayrılığını içeriyordu. 2017 Anayasası bunları ortadan

kaldırdı. Yürütme adına dikensiz gül bahçesi sundu…

O halde beğenmedikleri ne?

Başta yüzde 50+1 ile seçilme şartı...

Başka?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk seçimde CHP’ye yarayacağı öngörüsüyle rejimde de bazı oynamalar yapılabilir…

Cumhurbaşkanı’nın ayrı bir seçimle belirlenmesi yoluna gidilebilir. Cumhurbaşkanı’nın yeniden TBMM tarafından seçilmesi maddesine dönülebilir. CHP’nin önünü kesecek yasal bariyerler getirilebilir. Seçim bölgeleri değiştirilebilir.

Kısaca Terörsüz Türkiye paketinin içine Cumhur İttifakı’nın iktidarının tahkim edici bir yığın madde konulabilir…

Konulacaktır da…

2026 yılının ikinci yarsının çok tartışmalı ama aynı zamanda çok daha sert geçeceğini düşünüyorum. Çünkü ekonomiden siyasete, PKK belasından kurtulmaktan rejimin yeni çehresinin belirlenmesine kadar birçok alanda önemli değişiklikler alacak…