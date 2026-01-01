Özel okullardaki zam yargıya taşınıyor!

Özel okullarda milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren tavan zam oranlarına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ücret artışlarında hesaplama yöntemi değişirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez 1., 5. ve 9. sınıflar için de bir üst sınır getirildi. Sektör temsilcileri ise düzenlemenin iptali için konuyu Danıştay'a taşıdı.

ZAM TAVANI HESAPLAMASI DEĞİŞTİ

Bugün itibarıyla uygulamaya başlanan yeni tarifeyle birlikte, özel okul zam tavanını belirleyen hesaplama formülü güncellendi. Önceki sistemde, zam oranı bir önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ortalamasına 5 puan eklenerek belirleniyordu. Yeni yönetmelikle bu yöntem terk edildi. Artık zam tavanı, Yİ-ÜFE ve TÜFE ortalamasının 1,05 katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanacak.

BAŞLANGIÇ SINIFLARINA ENFLASYON SINIRI

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önceki yıllarda herhangi bir sınırlama bulunmayan ilkokul, ortaokul ve lise başlangıç sınıfları için de ilk kez bir tavan uygulaması getirdi.Yeni düzenlemeye göre, 1., 5. ve 9. sınıflarda kayıt ücretlerine yapılacak artış, bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını aşamayacak.

Özel okul tercih mi zorunluluk mu?

DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ DE DÜZENLENDİ

Yeni yönetmelik, sadece eğitim ücretlerini değil, velilere yansıyan diğer maliyetleri de kapsıyor.

Kitap ve Kırtasiye: Bu kalemlerdeki ücret artışı, en fazla yıllık enflasyon oranı kadar olabilecek.

Yemek Ücretleri: Yemek hizmetlerinde ise tavan fiyat uygulamasına gidilmedi ve ücretlerin belirlenmesi serbest bırakıldı.

Servis Ücretleri: Ulaşım bedelleri, ilgili belediye meclislerinin alacağı kararlar ile okul yönetimlerinin mutabakatı doğrultusunda belirlenecek.

ÖZEL OKUL TEMSİLCİLERİ DÜZENLEMEYİ YARGIYA TAŞIDI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, uygulama yürürlüğe girerken, özel okul temsilcileri yönetmelikte yapılan değişikliklerin iptali için yargı yoluna başvurdu. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, değişikliklerin iptali amacıyla Danıştay 8. Dairesi'ne dava açtıklarını duyurdu. Dernek, ücret artışlarının belirlenmesinde bir yıllık ÜFE ve TÜFE ortalaması yerine sadece aralık ayı verilerinin baz alınmasının haksızlığa yol açacağını savunuyor.

Bazı sektör temsilcileri ise yeni düzenlemenin özellikle daha düşük ücretlerle eğitim veren özel okulları finansal olarak daha fazla zorlayacağı yönündeki endişelerini dile getirdi.