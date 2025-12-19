Şaşalı hayatlar AKP’yi rahatsız etti

Son dönemde ünlü isimlere yönelik bir dizi operasyon yapılıyor. Operasyonun sebebi uyuşturucu kullanmaları, kiraladıkları villa veya rezidanslarda alem yapmaları…

Toplumun gözü önünde olan, dejenere hayat yaşadıkları iddia edilen kişiler gizli kapaklı değil, göstere göstere gözaltına alınıyor, kan ve saç örnekleri alınıyor, kimi anında serbest bırakılıyor kimi tutuklanıyor…

Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınıp bırakılanların da tutuklananlarında isimleri çarşaf çarşaf yayınlanıyor…

İşin içinde hepimizi hayrete düşürecek isimler varmış! Sırası gelince onlarda sorguya çekilecekmiş!

Soru şu neden şimdi?

Neden bu kişilerin yaşadığı hayat iktidarı rahatsız etmeye başladı? Neden kendilerine çeki düzen vermeleri, göz önünde olmamaları, ortalıkta dolanmamaları için ‘gözaltıyla’ uyarılar yapılıyor?

Nedeni aşağı yukarı belli. Memleket yoksulluktan kırılırken, milyonlar derin yolsuzlukla başa çıkmaya çalışırken rant zengini veya kolay para sahibi dar kitlenin yaşamı toplumun sinir uçlarına dokunuyor…

Onlar nasıl rant zengini oldular?

İktidardaki parti sayesinde…

Özellikle 2021 yılından sonra uygulanan zenginin parasını korumaya yönelik ekonomik politika nedeniyle…

Yüzde 15 neden tatlı hayat yaşıyor da biz eve bir kilo kıyma zor götürüyoruz, makarnaya talim ediyoruz diyen yüzde 65’ in burasına geldi.

Geriye kalan yüzde 20 eski hayatlarından bazı tavizler verse de bazı harcama kalemlerini kıssa da suyun üzerinde kalmayı başardı…

Ama yüzde 65 çok öfkeli. Şaşalı hayatları gördükçe öfkesi katlanıyor.

AKP bu durumun farkına vardı. Muhafazakar kesimin lükse düşkünlüğü, har vurup harman savrulması, magazin programlarının bu hayatlarla; gezip tozmalarıyla, yiyip içmeleriyle, giyinip kuşanmalarıyla dolup taşması iktidarı rahatsız etmeye başladı…

Faturanın kendilerine çıkacağının farkına vardılar… 'Bizden önceki iktidarların mirası' diyecek halleri yok. Dile kolay 23 yıldır ülkeyi tek başlarına yönetiyorlar…

Şımarık zenginler onların eseri!...

Operasyonlara bir de bu gözle bakın derim…