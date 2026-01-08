Kan izlerini adım adım takip ettiler: Eski belediye başkan yardımcısının katilini yakaladılar

Rize’nin İyidere ilçesinde bulunan Sahil Plajı yakınlarında, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın ile buluştuğu arkadaşı Vedat Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vedat Yılmaz, Ali Aydın’a bıçakla saldırırken şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken Aydın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın’ın hastane sağlık çalışanlarına, ‘beni Vedat öldürdü’ dediği öğrenildi.

KATİLİ KAN İZLERİ ELE VERDİ!

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganın aracını tespit etti.

Eski Belediye Başkan Yardımcısı bıçaklanarak öldürüldü

Aracın Artvin sınırlarını geçtiği tespit edilmesi üzerine Rize İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Artvin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda kaçan şüpheli, yerdeki kan izleri takip edilerek saklandığı metruk binada yakalandı.

HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ!

Diğer yandan Rize Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin yakın zamanda açık cezaevinden kaçtığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda olayı hatırlamadığını iddia eden şahıs, işlemlerini ardından adliyeye sevke edildi.