CHP'den sürpriz Meclis turu! Üç kritik gündemle kapıyı çaldılar

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki heyet, TBMM'de grubu bulunan muhalefet partilerini ziyaret ederek ortak sorunları masaya yatırdı. Görüşmelerin ardından iktidara seslenen Günaydın, trafik cezalarını artıran kanunun durdurulmasını ve emekliler için düzenleme yapılmasını istedi. İYİ Parti ve DEM Parti temsilcileri de ekonomik kriz ve demokrasi vurgusu yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Serkan Özcan, TBMM'de sırasıyla Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti grubunu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Günaydın, görüşmelerde Türkiye'yi, bölgeyi ve dünyayı ilgilendiren 3 ana meseleyi ele aldıklarını belirtti.

"SURİYE MESELESİ BİR DEMOKRASİ SORUNUDUR"

Günaydın, ilk gündem maddesinin Suriye olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bunlardan birincisi Suriye'de, Halep'te ortaya çıkan gelişmeler ve saldırılar. Büyük bir kaygıyla izliyoruz. Bu bir demokrasi sorunudur. Bu bir insan hakları sorunudur. Meseleyi doğru açıdan ele almak, insanların can güvenliğini sağlamak, demokrasiyi ve barışı o bölgede tesis etmek son derece önemli. Oradaki gelişmelerin tamamının Türkiye'yi ilgilendirdiği ve Türkiye'ye de yansıyacağını bilerek, tüm kesimleri sorumlu davranmaya davet ettiğimizi burada ifade etmek isterim."

"EMEKLİYİ AÇLIĞA MAHKUM EDEN BİR DÜZEN VAR"

İkinci başlığın emekliler olduğunu vurgulayan Günaydın, iktidarın Meclis gündemine getirdiği trafik düzenlemesini eleştirdi:

"İkincisi, emeklilerimizi ilgilendiren bir konu. Bu memlekette 16,5 milyon emekliyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum eden bir düzen var. 'Para yok' iddialarının ne kadar geçersiz olduğunu defalarca dile getirdik, burada yeniden temellendirmeyi tümüyle gereksiz görüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu meseleyi hızlı, acil bir yasal düzenlemeyle ele alması ve çözmesi gerekirken trafik güvenliği adı altında trafik cezalarını arttırmaya yönelik bir düzenleme çabasını iktidar partisi grubundan görüyoruz ve bundan büyük üzüntü duyuyoruz."

"TRAFİK KANUNUNU DURDURUN, EMEKLİYE DÜZENLEME GETİRİN"

Salı ve çarşamba günü Meclis'i çalıştıramayan bir iktidar grubu olduğunu söyleyen Günaydın, çağrısını yineledi:

"Bugün perşembe. 36 maddelik trafik kanununun ilk üç maddesi görüşülebildi. Biz çağrı yapıyoruz, derhal bu kanunun görüşmelerini durdurun. Tek maddelik bir düzenlemeyle, emekliler için insan onuruna yakışır bir düzenlemeyi, maaş ve aylık düzenlemesini getirin, size destek olalım. Eğer bunu yapmayacaksanız da muhalefet birlik içerisinde bu konuda beraber davranmaya devam edecek. DEM Parti'nin de bu konuda kesin tavrını görmek bizim açımızdan hem memnuniyet verici hem de sürpriz değil. Kendileri zaten bu konuda gerekli açıklamayı yapacaklardır."

"YARGI ÜZERİNDEN TASFİYE ÇALIŞMASI VAR"

Üçüncü konunun ise demokrasi ve adalet olduğunu belirten Günaydın, yargıdaki uygulamalara dikkat çekti:

"Üçüncü ana konumuz ise hem Gül başkanımız hem de Serkan başkanımızın da ifade ettiği ve diğer siyasal parti gruplarımıza da birer dosya ile rapor ile aktardığımız görüşlerimizdir. Türkiye'de demokrasi, barış ve adalet ciddi risk altındadır. Bu ülkede demokratik meşru yarışmacı siyaseti elemine etmeye çalışan, rakiplerini araçsallaştırmış yargı üzerinden tasfiye etmeye çalışan ve burada o kadar ileri gidişi var ki artık hakimleri, savcıları dava arasında değiştirmekten de çekinmeyen bir zorbalık ile karşı karşıyayız."

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: YERİN ALTINI ÜSTÜNÜ SATTILAR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise 23 yıllık AKP dönemini eleştirerek şunları kaydetti:

"Milletten 3,5 trilyon dolarlık vergi topladılar. Atatürk Türkiye’sinin, Cumhuriyet döneminin bütün kazanımlarını haraç mezat sattılar. 64 milyar dolar para aldılar, yer altında, yer üstünde ne var ne yoksa sattılar. Gelecek garantili projelerle ülkenin, yavruların istikbalini ipotek altına aldılar. Bugün millet, bütün bunlara rağmen fakruzaruret içerisinde yaşıyor. Emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edilmiş durumdadır. Eğer dünyanın en zengin coğrafyasında yer alan böyle bir ülkede 30 milyon vatandaş açlık sınırının altında yaşıyorsa, iktidar sahiplerinin, bu ülkeyi 23 yıldır yönetenlerin hesap vermesi gerekir."

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT: ORTAK MÜCADELE HATTI ÖNEMLİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de muhalefetin birlikteliğine vurgu yaptı:

"Türkiye'nin gerçek anlamda bir demokrasiye ihtiyacı var. Emeğin haklarını aldığı bir düzene ihtiyacı var ve burada muhalefet olarak yan yana durmanın, muhalefet olarak ortak ses çıkarmanın öneminin altını biz de bir kez daha çizmek istiyoruz. Bütün bu görüş alışverişleri gerçek anlamda Türkiye'yi düze çıkarmak için yapılacak ortak mücadele hattının çok önemli bir parçasıdır."