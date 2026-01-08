Cumhurbaşkanı partili mi partisiz mi?

MHP’li Feti Yıldız anayasa taslaklarının ana hatlarını açıkladı. AKP cephesi de hazırlıklarını tamamlamış. Erdoğan ile yapılacak toplantıdan sonra çerçeve metni açıklayacaklarmış…

Geçen gün Cumhur İttifakı’nın 2026’yı anayasa yılı ilan etme niyetinde olduğunu yazmıştım. Plan gerçekten buymuş. 2026 yılında bol bol yeni anayasa konuşmamız isteniyor…

Hürriyet esas sınırlamanın istisna olduğu, hakların bütünlüğü, sınırlamaların kaldırılması, eşit vatandaşlık, demokratik haklara daha net vurgu gibi ifadeler kulağa hoş geliyor ama Anayasa ve demokrasi içselleşmediği sürece bunlar boş laflar olarak kalıyor …

Mesela; Anayasa’nın 153. maddesi özetle; Anayasa Mahkemesi kararları kesindir, yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar diyor.

Bağlıyor mu?

Yooo…

Uygulayan var mı

Yooo…

Yine Anayasa’nın 90. maddesine göre AİHM kararlarını bağlayıcı olması gerekiyor. AİHM’ i takan var mı? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kabul etmişin ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni resmen değil ama fiilen tanımıyorsun.

Bu sebeple taslakların bu tür maddeleriyle fazla meşgul değilim. AKP kendi koyduğu anayasa maddesine kendinin uymadığını gördükten sonra cilalı laflara, göz boyayan maddelere karnımız tok deyip geçiyorum…

Ben rejim meselesi ile daha çok ilgileniyorum. Cumhur İttifakı mevcut yapının revize edilerek sürmesini istiyor… DEM ne der? Destek verir mi bu ayrı konu?

400 oyu bulup referandumsuz anayasa yapmayı planlıyorlarsa iki temel soru var…

BİR: Cumhurbaşkanı partili mi olacak, partisiz mi?

İKİ: Cumhurbaşkanı veya başkan yüzde kaç oyla seçilecek? Yüzde 50+1 kuralı kalacak mı? Yüzde 40+1’e mi indirilecek yoksa en çok oyu alan seçimsin mi denilecek?

MHP’li Yıldız’ın açıklamalarında bu meseleler yok. Belli ki AKP’nin taslağını beklemeyi tercih etmişler. Bahçeli Cumhurbaşkanı’nın partili olmasından memnun mu, değil mi bilmiyoruz. MHP’lilerin de ne düşündüğünü bilmiyoruz. Kimse konuşmuyor. Kimse fikrini söylemiyor.

AKP’den de kimse bu konuda fikrini söylemiyor ama bir rahatsızlık olduğu belli.

Nerden biliyorsun diyeceksiniz?

Nefes gazetesinden Nuray Babacan’ın aktardığına göre; AKP’nin Anayasa Komisyonu cumhurbaşkanının aynı zamanda parti başkanı olmaması yönünde öneri hazırlamış Erdoğan’ın görüşüne sunacakmış…

Açık söyleyeyim toplum yeni rejime alışamadı.

Zihnilerde Devlet Başkanı ve Başkomutan imajı ile diğer partilerle günlük polemiklere giren parti genel başkanı imajı örtüşmedi…

Aynı kareye sokulamadı…

Bu hal AKP kurmayları tarafından hissedilmiş olmalı ki yeni dönemde cumhurbaşkanı ile parti başkanlığını ayırmayı düşünüyorlar…Hedefliyorlar demeyeceğim çünkü düşünce aşamasındalar…

Bu bile önemli…

Halk alıştı, bu iş oturdu, çok iyi oldu, rahatsızlık yok diyemiyorlar…

Görülen o ki; 2026’da en çok cumhurbaşkanı partili mi partisiz mi olsun meselesini konuşacağız…