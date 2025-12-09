İktidar boşa düştü!

Hangi alanda derseniz? Hangi konuda diye soracak olursanız?

Her alanda her konuda derim…

Ekonomide; boş düştüler…

Sağlık sektöründe; boşa düştüler…

Adalette; boşa düştüler…

Dış politikada; boşa düştüler…

Eğitimde; boşa düştüler…

Daha sayayım mı? Yetmez mi?

İktidar her alanda boşa düştü demem bundan. Boşa lakırdı değil belgeli, bilgili…

Yazımı buraya kadar okuyanların aklından şu soru geçecektir; boşa düşmek ne demek?

Hemen izah edeyim… Boşa düşmek; beklenen sonucu alamamak, hata yapmak, haybeye çaba sarf etmek demek…

Bu gözle iktidarın haline bakalım mı?

Suriye’de Esad’ı devirip yerine Müslüman Kardeşler örgütünün iktidar olması için pozisyon aldı. HTS militanı, terörist Suriye’ye cumhurbaşkanı oldu. Anında ABD’ye bağlılığını bildirdi…

Ankara yıllar önce İŞİD’ ten saldırısından korumak için kılını kıpırdatmadığı için Suriyeli Kürtlerle papaz!.., Onların ABD tarafından silahlandırılmasına engel olmadı/olamadığı için boşa düşmüş halde…

Daha da vahimi SDG’ in silah bırakması için Abdullah Öcalan’dan medet umuyor… ABD’nin baskı yapmasını istiyor…

Geçelim mi ekonomiye…

Enflasyon mesele değil. Mesele hayat pahalılığı. Enflasyonun aylık artışı yüzde sıfıra inse bile, elmanın fiyatı elli liradan on liraya inmeyeceğine göre sizin elmayı elli liraya alacak seviyeye çıkmanız lazım…

Bu tespitim doğru mu?

Doğru diyorsanız; iktidar boşa düşmüş demektir…

Adalet alanına geçelim mi?

İktidara muhalefet edenler vicdanları zorlayan gerekçelerle hapiste tutuluyor mu?

Evet mi?

Uyuşturucu kaçakçıları, tacizciler, tecavüzcüler, hırsızlar, soyguncular tahliye edilip düşünce suçluları dandik gerekçelerle içeri atılıyor mu?

Yanıtınız evetse, söylediğim hayatın gerçeğiyse; iktidar boşa düşmüş demektir…

Hele hele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi’nin kararları yok hükmünde sayılıyorsa; adalet boşa düşmüştür…

Eğitimde aynı sağlıkta aynı, hükümet ile ilişkilerde aynı…

Dün sağlık konusunda başıma gelini anlatmayım; herkesin başına gelmiştir… Çünkü bu ülke de Sağlık Bakanı yok… Gerçi Adalet Bakanı da yok, İçişleri Bakanı da yok…

Ülkede bakanım diye ortadan dolayanlar var ama bakan yok…

Kuzey Irak’tan yolan çıkan uzun namlulu silah taşıyan adamlar Cizre’ye geliyor; hükümetin yegane temsilcisinin haberi yok, onunu atadığı İçişleri Bakanı’nın haberi yok, Vali’nin haberi yok, Jandarma Komutanı’nın haberi yok, Emniyet Müdürü’nün haberi yok…

Daha saymayayım…

Vicdanınıza seslenerek söyleyin…

İktidar boşa düştü demem yanlış mı?