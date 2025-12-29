Son Dakika | Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Timur’a Galatasaray ya da maç sonucu belirlemeye yönelik “şike” iddiasına dair herhangi bir soru yöneltilmediği öğrenildi.

VEYSEL ŞAHİN SORUSU

Timur, Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin ile ilgili iddialar hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Timur'a Eyüp Er da soruldu.

"Eyüp UR isimli şahsı tanımıyorum. Veysel ŞAHİN isimli şahsı da kişisel

olarak tanımıyorum. Veysel ŞAHİN isimli şahıs 2014 yılında 22 Adet, 2015 yılında 2

adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiinde ki Nef13 projesinden 57şer metrekarelik

gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle satın almıştır. Bu projeden

o dönemde yaklaşık 1000 daire sattık. O dönemde satılan tüm gayrimenkuller ile

kıyaslandığında emsalleri ile aynı satış fiyatıyla satılmıştır. Tüm satışların belgelerini

avukatlarım dosyaya sunacaktır. Şirketim bugüne kadar yaklaşık 46.000 adet konut ve

arsa satmıştır, tüm satışlar ilgili satış ofisinde veya ilgili bayide satış müdürleri veya

görevli kişilere verilen vekaletler suretiyle onlar tarafından yapılmaktadır. Veysel

ŞAHİN isimli şahsa yapılan satımlarda bu şekilde ilgili satış yetkililerinin imzası ile

yapılmıştır. Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel ŞAHİN hakkında

yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur. Kendisi ile ilgili

suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır. Bahse konu Veysel ŞAHİN isimli şahsa almış olduğu 24 daire BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret

adına kayıtlıdır. Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapu da devri

yapılmamıştır, çünkü Veysel Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisi 2017

yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirildi. Bizde o günden

şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tabuları devretmedik. Şirketi

devrederken de devranlara (Öz Uyar İnşaat L.T.D) yetkilerine bu durumu bildirdik.

Bildiğimiz kadarı ile tapular hala devredilmedi. Ve bize Emniyet tarafından yapılan

sözlü bilgilendirme uyarınca ciddi bir tazminat yükümlülüğü taşımamıza rağmen

yaklaşık 6 yıl şirketi devredene kadar tapuları devretmedik. Tapu kayıtlarında

görülecek bu husus talep edildiğine görülecektir. Bizde bu konu ile ilgili tüm belgeleri,

sözleşme örneklerini avukatlarım ayrıca savcılığa sunacaktır. Bazı günlerde, günde

100-150 daire sattığımız projelerimizin de olduğu bir dönemdir. Aynı projeden aynı

dönemde toplu satış olarak bu satın alımdan daha fazla adette tek seferde gayrimenkul

satımı yapılmıştır. Bu konu ile ilgili de gerekli belgeler avukatlarım dosyaya

sunacaktır. Ekonomik konjonktürün bu dönemden daha kötü olduğu iler ki yıllarda

bile iki günde 490’nın üzerinde daire satan bir firma olarak kimin satın aldığını benim

bilebilmem mümkün değildir. Bu rakamlar ile ilgili noter belgesini avukatlarım

dosyaya sunacaktır. Benim ve şirketimin yapmış olduğu satın alımlarla ilgili alıcılar

hakkında araştırma yapması gibi yasal zorunluluğu olmadığı gibi Sabıka kaydı isteme

gibi imkanı da yoktur. Ayrıca bu satımların yapıldığı dönemde, satın alımlara taraf

BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Şirketinin %62,5 Timur Gayrimenkul

A.Ş’ye, kalan %37,5 hissesi ise Nezih BARUT isimli şahsa aitti. Satış vaadi

sözleşmelerine taraf olan şirketin hesapları Nezih BARUT’un şirketlerinin çalıştığı

banka şubesinde açılmıştır. Yine şirketin mali müşavirliğini Nezih BARUT’un

geçmişte beri çalıştığı mali müşavirler tarafından yürütülmüştür.

"NEDEN ŞİRKET HESAPLARINIZDAN GERÇEKLEŞTİRMEDİNİZ" SORUSU

"Veysel ŞAHİN isimli şahısla aranızdaki ilişki nedir? Aranızda ticari ilişki var mıdır? İsmi geçen şahısla direkt olarak temasınız oldu mu? Ev satış sürecini detaylı açıklayınız. Hesap hareketlerinizde gerçekleşen tutarların mahiyeti hakkında ifadenizi veriniz. Bu finansal işlemleri neden şahsi hesaplarınızdan gerçekleştirdiniz, bu finansal işlemleri şirket hesaplarınızdan gerçekleştirmeme sebebiniz nedir?" sorularına da Timur şu yanıtları verdi:

Erden Timur cephesinden bir açıklama daha

"Veysel ŞAHİN isimli şahıs hakkında bildiklerimi, söz konusu konut satımı ile

ilgili süreci ifademin evvelinde bütün detayları ile belirtmiştim. Veysel ŞAHİN isimli şahıs ile hiçbir şekilde bir temasım olmadı. Masak raporlarında gösterdiğiniz Eyüp UR isimli şahsı tanımıyorum, bu şahsın şirket hesaplarımıza gönderdiği paralar gösterdiğiniz Masak raporundan anlaşıldığı üzere bahse konu 24 dairenin aylık taksit bedelleridir, şirketimizde yılda aşağı yukarı 3000-4000 gayrimenkul satılmaktadır, bunları ortalama 24 taksitle alındığı düşünüldüğünde farklı yıllarda yapılan satışların taksitleri de üst üste bindiğinde bir yılda yaklaşık 180.000 ile 220.000 adet civarı şirketimize taksit ödenmektedir. Bu taksitlerin kimden geldiğini benim bilebilmem mümkün değildir. Kaldı ki daire alan kişilerin taksit ödemelerini yasal olarak bizzat yapma zorunluluğu olmadığı için geçmişte de günümüzde de yaptığımız bir çok satışta sözleşme yapan kişilerin anne, babaları, kayınvalide gibi akrabaları veya destek

olan arkadaşlarından ilgili dairenin ödeme açıklaması yapılarak taksit ödemeleri

yapılmaktadır. Yine bizim sözleşme yapan kişileri araştırma yapma yükümlülüğümüz ve gbt/uyap gibi sorgu yapabilme imkanımız olmadığı gibi açıklamaya bu daire ödemesi yazan yakınları ile ilgili de araştırma yapma imkanımız ve yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Bana gösterdiğiniz Masak Raporunda bulunan 10 milyon üzerinde ki finansal işlemlere ilişkin listede yer alan Yazıcı Sarraf ve Kuyumculuk San. Tic. Limited Şirketi ve Praxio S.C.S isimli şirketler dışında ki şirketler bizim kendi şirketlerimizdir. 2020 yılında Covid döneminden itibaren yaşanılan dünya ölçeğinde ekonomik darboğaz nedeniyle ki Covid dönemine biz şirket olarak aktif 12nin üzerinde şantiye ile yakalandığımız için satış yapılamayan ama inşaatların devam etmek zorunda olduğu, dünyada enflasyonist dönemin en yoğun şekilde hissedildiği işçilik ve malzeme fiyatlarının sürekli arttığı bu dönemde şirket olarak da yaşadığımız ekonomik zorlukları aşmak için bankalarla yapılandırma yoluna gittik ve birçok zamanda yakınlarımızdan, akrabalarımızdan, çevremizden borç aldık ve verdik. Aynı şekilde kendi şirketlerimize de borç aldık ve verdik. Kendi şirketlerimiz ile olan para alışverişi borç alma verme veya sermaye koyma gibi işlemlerdir. Şirketimiz uluslararası bağımsız denetim

firmaları tarafından 2011 yılından itibaren düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimler neticesinde düzenlenen raporları da şirkete nakdi sermaye olarak getirdiğim tutarlar açıkça belirtilmektedir. Tüm bu raporları da avukatlarım dosyaya sunacaktır. Yazıcı Sarraf ve Kuyumculuk San. Tic. Limited Şirketi ile aramızda ki finansal işlemler altın alım-satım, bozdurma gibi işlemlere konudur. Yukarıda belirttiğim gibi bazı yakınlarımızdan aldığım borçları, ülkemizde ki yerleşik örf gereği altın endeksli veya fiziki altın olarak borç aldığımız için bu şirketle bu işlemleri yaptık. Şirket sahibi İlhami YAZICI’dır, kendisini tanırım ama yüz yüze görüşmedim, sadece 2-3 defa telefonda görüştüm. Çoğu altın alım-satım, bozdurma işlemini bu şirketten yaparım. Praxio S.C.S bizim Almanya’da ki ve Lüksemburg da ki şirketlerimize hukuk, mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti aldığımız şirkettir. Bu şirkete gönderilen tutarlarda Almanya da yaptığımız projeler ile ilgili olarak kullanılacak proje finansman kredisi için ilgili projelere gönderilen öz kaynak bedelleri banka finansmanı

şartından ötürü, bu firmanın açtığı escrow account (güvenli hesaba) gönderilmektedir. Tüm bu işlemlerin sözleşmelerini ve belgelerini avukatlarım dosyaya hemen sunabilir.

Bu işlemler arasında yer alan Derviş BÜLBÜL isimli şahıs Kazakistan da birlikte proje

yaptığımız ortaklık yapmış olduğum iş insanıdır. 2021 yılından beri kendisi ile borç alıp verme işlemlerimiz olur. Hepsinin sözleşmelerini ve gerekli belgelerini avukatlarım dosyaya hemen sunabilir. Levent AĞAN Asos da arsasını satın aldığım kişidir. İlgili tutar satış vaadi sözleşmesine istinaden gönderilmiştir. Tüm bu işlemlerin sözleşmelerini ve belgelerini avukatlarım dosyaya hemen sunabilir. Şaban KAYIKÇI uzun süredir tanıdığım bir iş insanıdır. Ortak arsa aldığım bir kişidir.

Aramızda ki finansal işlemler borç alışverişinden ibarettir. Tüm bu işlemlerin sözleşmelerini ve belgelerini avukatlarım dosyaya hemen sunabilir. Akın TOPAL çocukluk arkadaşımdır, aynı zamanda bizim projelerimizde müteahhitliğimizi de yapmaktadır. Yine yukarıda ki ekonomik konjonktür sebebiyle Aramızda ki finansal işlemler borç alışverişinden ibarettir. Tüm bu işlemlerin sözleşmelerini ve belgelerini avukatlarım dosyaya hemen sunabilir. Cahit BALYEN’i uzun yıllardır tanırım. Zaman zaman birlikte proje ortaklığı yapmak için çeşitli arsalara teklif yaptığımız ortak iş yapma girişiminde bir çok defa bulunduğumuz bir kişidir. Yine yukarıda ki ekonomik konjonktür sebebiyle Aramızda ki finansal işlemler borç alışverişinden ibarettir. Tüm bu işlemlerin sözleşmelerini ve belgelerini avukatlarım dosyaya hemen sunabilir. Bu finansal işlemleri neden şahsi hesaplarınızdan gerçekleştirdiniz, bu finansal işlemleri şirket hesaplarınızdan gerçekleştirmeme sebebiniz sorusına cevap olarakta; Yukarıda belirttiğim covid sonrası ekonomik konjonktür zorluğundan ötürü borç aldığım şahısların Şirket’e borç vermeyi değil de şahsıma borç vermeyi tercih etmeleri sebebi le şahsen borç aldım ve aldığım bu borçları da şirkete yatırdım. Geri öderken de şirketten

şahsıma alıp karşı tarafa ödedim. Ekonomik konjonktür zorluğunda bizim gibi şirketlerin bir çok bankaya, binlerce şahsa karşı çok fazla maddi yükümlülüğü olduğu için borç veren kişiler alacak sırasında geriye düşmemek için şirkete değil de şahsa yani bana borç vermeyi tercih etmişlerdir. Ayrıca şirkete değil de şahsa borç verildiğinde şahıs olarak tüm mal varlığınız ile sorumlu olduğunuz için borç veren kişiler açısından şahsa borç vermek daha güvenli olduğu için şahsıma borç vermeyi tercih etmişlerdir"



Timur’a, 10 Aralık'ta tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile Fatih Kulasız arasındaki ilişkiler de soruldu:

"Fatih KULAKSIZ isimli şahsı tanırım, tanıma sebebim Galatasaray

Spor Kulübü Başkanvekilliği yaptığım dönemde sportif faaliyetler içerisinde 2 defa

gördüm, kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim yahut ortaklığım söz konusu değildir.



Murat ÖZKAYA isimli şahsı da tanırım, kendisi ile tanışıklığım takribi 2018 yılına

dayanır, ailecek Pazar kahvaltısı için gittiğimiz bir mekanda ara sıra karşılaşırdım,

kendisi ile bu vesileyle tanıştık, 2022 yılına kadar kendisini sadece belirtmiş olduğum

bu kahvaltı yerinde gördüm. 2022 yılının başlarında Galatasaray Spor Kulübü ile

sponsorluk toplantısında gördüm. Yöneticilik zamanımda da kendisi ile arada sırada

görüşürdük, kendisi ile herhangi bir ticari ortaklığım yoktur, 21.07.2023 tarihinde

kendisi bizim şirketimizden ve şahsım adına kayıtlı gayrimenkullerden satın almak

istedi, kendisi satın alım işi ile ilgili bana ve şirketimize peşinat ve 10 adet sıralı çek

verdi. Devam eden süreçte beğendiği gayrimenkullerin dışında farklı gayrimenkul

seçenekleri istedi, kendilerine birçok farklı gayrimenkul seçeneği sunuldu. Yaklaşık

olarak 3 ay bu konu ile ilgili şirketimizin çalışanları ile onların şirketi çalışanları

arasında defalarca mailleşmeler ile iletişim sağlandı. Birçok gayrimenkul seçeneğine

ilişkin kendileri ekspertiz raporları aldırdılar, birkaç gayrimenkul için bankalara

ilaveten de ekspertiz raporları aldırdılar, bu mailleşmeler içerisinde bankacılarda

vardır. Daha sonra bir ihtarname göndererek gayrimenkul alımından vazgeçtiklerini,

ödedikleri paraları iadelerini istediler. Bu ihtarnameden birkaç ay sonrada avukat

göndererek ödeme emri ile birlikte icra takibi yaptılar, bizde bunun akabinde kendi

avukatları ile borç ve sulh protokolü imzaladık. Ödenmiş olan tutarı yasal faizi, avukat

ücretleri ve icra masrafları ile birlikte ödedik, tüm bu işlemlere ilişkin belgeleri eksiksiz

olarak avukatlarım dosyaya sunacaktır. Bahsetmiş olduğum bu husus dışında kendisi

ile başkaca bir ticari ilişkim olmadı.

ÖZKAYA VE KULAKSIZ HAKKINDAKİ PARA TRANSFERLERİ

"İsmi geçen Yazıcı Sarraf ve Kuyumculuk isimli firmanın soruşturma kapsamında

Murat ÖZKAYA ve Fatih KULAKSIZ isimli şahıslarla da para transferinin olduğu

anlaşılmaktadır. Konu hakkında bildiklerinizi anlatınız" sorusuna Timur şu yanıtı verdi:



"Tanzim edilen rapora göre Altın alımı açıklaması ile Yazıcı Sarraf ve Kuyumculuk isimli firmayla yapılan para transferlerimin sebebini bir önceki soruda detaylı olarak belirttim. Bu firma ile Murat ÖZKAYA ve Fatih KULAKSIZ isimli şahıslarında finansal

işlemlerinin olması ile benim bir bağlantım ve bilgim yoktur. İlgili kuyumculuk firması

sektöründe önde gelen firmalardandır. Birçok insan bu firma ile çalışıyor olabilir. Ayrıca bizim yaptığımız ticari işlerin gerektirdiği finansal para tutarları içinde, uluslararası denetim firmaları tarafından yıllardır denetlenmiş ve denetlenen, KAP’ta da yayınlanan halka açık olarak görülebilen bilançomuzun büyüklüğü içerisinde söz konusu tutarlar, uluslarası

muhasebe denetim standartlarına göre de “yüksek” tutarlı işlem olarak kabul edilmemektedir."

DERKAN BAŞER SORUSU

İfadesinde “bahis baronu” olarak anılan Derkan Başer’in çocuklarının maç seremonisine katılmasına dair iddiaları da yanıtlayan Timur, şunları ifade etti:

“Derkan Başer isimli şahsı, eşini ve çocuklarını tanımıyorum, bu şahsın çocuklarının maçın seremonisinde bulunmalarının benimle bir alakası yoktur. Bu maçın oynandığı tarihte benim Galatasaray Kulübü ile herhangi bir bağım yoktu, bu müsabakadan çok önce yaklaşık 8 ay önce görevimden istifa etmiştim.”

"Tanzim edilen rapora göre tarafınıza gösterilerek okunan para transferleri ile ilgili ifadenizi

veriniz." talebi üzerine Timur şunları ifade etti:

Derviş BÜLBÜL isimli şahıs hakkında ifademin evvelinde beyanat vermiştim.

Şahısla aramızda ki borç alış verişi ile ilgili sözleşme ve belgeleri avukatlarım dosyaya

sunacaktır. Şaban KAYIKÇI ve Levent AĞAN ile ilgili yukarıda beyanat vermiştim. İki kişi ile ilgili de gayrimenkul alımı sözleşmeleri de dahil tüm sözleşme ve belgeleri dosyaya avukatlarım sunacaktır. Şaban KAYIKÇI’nın yetkilisi olduğu Posco İnternational şirketi ile ilgili gayrimenkul ortaklığına ilişkin hisse devir sözleşmesi avukatlarım aracılığıyla hemen sunulacaktır. Akfen İnşaattan Ankara/Beynam da ki arsanın satın alımını gerçekleştirmiştik. Ona ilişkin ödemedir. Yine gerekli belgeler ve sözleşmeler avukatlarım aracılığıyla dosyaya sunulacaktır.

İskender GEDİK 2011 yılından beridir çalışanımdır, şahsi harcamalarım ve bazı şirket

harcamalarını yapan yardımcım konumundadır. Bu harcamaları yapıp makbuzları ibra ederek avansları kapatmaktadır. Metal Oto isimli şirket ile finansal işlem detaylarımı ifademin evvelinde Murat ÖZKAYA isimli şahıs hakkında ki soruda detayları ile belirtmiştim. Mert Nihat TÜRKÖZÜ Ankara Beynam arsasını satın aldığımız şirketin avukatıdır, şirketle yapılan borç ödeme protokolü çerçevesinde yapılan ödemelerdir. Yine gerekli belgeler ve sözleşmeler avukatlarım aracılığıyla dosyaya sunulacaktır.

Oğuzhan YILDIRIM isimli şahıs hakkında bu açıklamadan da(Masak raporundan)

anlaşıldığı gibi Lüleburgaz projesinden gayrimenkul satın almıştır.

Ahmet TAŞ isimli şahıs hakkında bu açıklamadan da (Masak raporundan) anlaşıldığı

gibi Ayvacık taşboğaz arsasını satın aldığımız kişidir. Bu bedel satın alma bedelidir.

Mehmet ÖZCAN ve Ahmet GÜRSEL isimli şahıslara ilişkin mali kayıtlarımızı

inceleyerek avukatlarım en kısa sürede işlemin gerekçesini ve belgelerini bildirecektir. Sahibi ve ortağı olduğum birçok şirket bulunduğundan ve bu şirketlerin yıllarca çok büyük çaplı işlem hacmi olduğundan her bir işlem bakımından konuları hatırlıyor olabilmem mümkün değildir. Şahsi hesaplardan ticari işlem yapıldığı iddiası ile ilgili olarak söyleyeceklerim şunlardır;

Arsalar şahsım tarafından alınmış, sonrasında müşterilere satılmaya başlanmıştır. İlk yıllardaki satışlarda tabularda şahsım üzerine olduğu için müşteri ödemeleri yasal mecburiyet gereği şahsi hesabıma yapılmıştır. Bu tutarlar otomatik ödeme talimatı ile gün ve gün

tarafımdan şirkete aktarılmış ve vergilendirilmiştir. Sonrasında da tüm bu arsalar varlık barışı

kapsamında 2021-2022-2023 yıllarında şirkete devredilmiştir. Bu devir akabinde tüm

müşterilere bildirim yapılarak kalan tüm ödemelerin direk şirket hesabına yapılması gerektiği bildirilmiştir. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu da ödemelerin devamını şirkete yapmıştır. Çok çok az bir kısım müşteri ilk satın alırken şahsımdan aldıkları için şahıs hesabına ödeme yapmışlardır. Yine bu ödemelerde hemen şirket hesabına aktarılmıştır. Bu talimatlara ilişkin hesap özetlerine ilişkin gerekli belgeler dosyaya avukatlarım tarafından ibraz edilecektir. 2023 ve 2025 yılında ayrı ayrı 2 defa çok uzun süren Ticaret Bakanlığı Denetimi kapsamında 13 bine yakın şahsımdan ve şirketten satın alınan tüm arsa sözleşmeleri ve ekleri, senetleri, fesih evrakları, kaparo ödeme evrakları, iade dekontları dahil tüm evraklar ve sözleşmeler mizanla

karşılaştırmalı olarak incelenmiş yasalara aykırı bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. İlgili denetim raporu da Ticaret Bakanlığından talep edilebilir. Bu bağlamda masak raporunda arsaların şahsi hesabımdan satışı suretiyle VUK’un ihlal edildiği iddiası kesinlikle kabul edilebilir değildir. Yukarıda açıkça ve tek tek izah edilen hususlar kapsamında vergi ziyaı olduğuna dair hiçbir vergi incelemesi veya vergi suç raporu tanzim edilmemiştir.

Ortağı olduğum 25 firma ile ilgili para transferlerine ilişkin soruya cevap olarak;

Halka arza hazırlık kapsamında bağımsız denetim firması tarafından yapılan ilişkili

taraflarla gerçekleştirilen işlem ve bakiyelerin finansal raporlama doğruluğu, emsallere uygunluk, şeffaflık ve düzenleyici uyum perspektiflerinden incelenmesi amacıyla hazırlanan bu raporu dosyaya avukatlarım sunacaktır. İlgili bu rapor dünyanın dört büyük denetim şirketinden biri olan Pwc şirketi tarafından yapılan bağımsız denetim raporları ve vergi usul kanununa göre tutalan defterler ve kayıtlar incelenerek hazırlanmıştır. Bahse konuraporda Kıymetli Evrak İşlemleri başlığı altında sunulan hususlar hakkında; Bu işlemler vadeli gayrimenkul satışları neticesinde yapılan satış vaadi sözleşmeleri uyarınca müşterilerden alınmış olan senetlerdir. Ayrıca bu şirketlerin bazıları yapmış olduğumuz inşaatların malzeme ve hizmet alımı kapsamında senetli ödeme de yapmaktadır. 365.092.900 TL tutarlı bir adet çekte Apanef Projemizden sattığımız ticari

gayrimenkullere ilişkin müşteriden alınan çektir. Bununla ilgili satış sözleşmesi dosyaya sunulacaktır. Ayrıca raporun sonunda belirtilen listesindeki kişilerin yine raporda da belirtildiği gibi

%90 nı yani 93 kişisi raporda sunulduğu gibi işlem açıklamalarında da belirtildiği üzere gayrimenkul alımı için bana ödeme veya kaparo gönderen kişilerdir. Bu kişilerden yine raporda da belirtildiği gibi bazıları alımdan vazgeçmiş olup ilgili bedeller raporda da görüldüğü gibi kendilerine iade edilmiştir. Bunların dışında ki kişilerinde birçoğu yine gayrimenkul alımı için kaparo veya satın alıma ilişkin ödeme göndermiş kişilerdir. Ödeme açıklaması yapmamış olan kişiler ile ilgili gerekli belgeler avukatlarım tarafından dosyaya sunulacaktır. Şahsi olarak birçok kişiye yardım yaptığım veya borç verdiğim olmuştur, bu listedeki ödeme açıklaması olmayan 15 kişiden yukarıda da belirttiğim gibi yine çoğu gayrimenkul alımına ilişkindir. Bu 15 kişi arasından borç verdiğim 2 kişiyi hatırlıyorum. Birisi Beritan ERKOVAN’dır, kendisi kuzenim olur, ikincisi Uğur YILDIZ’dır, Uğur YILDIZ işinden çıkarılma döneminde ihtiyacı olduğu için borç vermiştim. Uğur YILDIZ’a ilişkin verdiğim borçla ilgili belge de avukatlarım tarafından dosyaya sunulacaktır. İskender GEDİK ile ilgili

de yukarıda detaylıca izahta bulundum. Kendisi ile ilgili tüm evraklar avukatlarım tarafından

dosyaya sunulacaktır."

TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Timur son olarak da hakkında iddiaları kabul etmediğini şu sözlerle anlattı:

"İlgili isnatların hiçbirini kabul etmiyorum. Yukarıda da detaylıca ve samimi

bir şekilde tüm bildiklerimi paylaştım. Her ince detayına kadar gerekli belge ve sözleşmeleri sunacağımızı belirttim. Bugüne kadar açıklamaktan hep geri durduğum bir hususu böyle bir vesile ile açıklamak zorunda kaldığım için son derece üzgünüm. Edeben açıklamak istemezdim fakat bu noktada zorunluluk nedeni ile bahsetmek istiyorum. NEF’in kuruluşundan bugüne 86.721 aileye geçim desteği sağlandı, 15.567 aile kira desteği programı ile desteklendi, 5350 kadın hay atölye programı ile desteklendi, 6592 hastaya tedavi veya ilaç desteği sağlandı, 12690 öğrenciye burs verildi, toplamda anaokul ve ilkokul olarak 32 adet okul yapılıp bağışlandı. Birçok okula laboratuvar ve atölye desteği sağlandı, 38 köy okuluna

ayni yardımlar ve destek sağlandı. Orman yangınlarında yanan zarar gören 480 ev tamamen yenilendi. Afrikada Gambiya ve Senegale yapılan yardımlarla on binlerce kişiye destek sağlandı. Yemen de savaş zamanında 6 sağlık merkezi yapılarak on binlerce anne ve çocuğa destek sağlandı. Türkiye de ki deprem, sel, yangın, mülteci krizi gibi tüm afetlerde sayısı milyonlara ulaşan insanımıza afet anında ve sonrasında ayni ve maddi yardımlar yapıldı. Gazze de onbinlerce kişiye savaş süresince yardımlar ulaştırıldı. Ve daha saymakla bitmeyecek niceleri yapıldı. İfademde bunları yazdırırken birkaç defa da kararsız kalıp sildirmek istedim. İfademi alan memur arkadaşım buna şahittir. 15 yıldır bunların neredeyse hiç birini anlatmadım bile. En az bugünkü değeri 4 – 5 milyar TL’yi bulan bu yardımları yapan NEF’in ve şahsımın böyle şeylerle itham edilmesi, anılması, maalesef çok büyük haksızlık. Aynı zamanda da söz konusu iddialarda geçen rakamlar çerçevesinde de bakıldığında hiçbir

mantıkla bağdaşmamaktadır"

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça cuma günü yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir."

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Burcu Kurt gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.