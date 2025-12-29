Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Yayınlanma:
Nef Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı. Timur, aylık gelirini de beyan etti.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ile Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız’ın da aralarında bulunduğu 26 kişi, İstanbul’daki soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Timur’un emniyet ifadesinde Galatasaray ya da şike iddiasına ilişkin doğrudan soru yöneltilmediği belirtildi. Timur, yasa dışı bahis baronu olduğu öne sürülen Veysel Şahin’le kişisel temasının olmadığını, Nef13 projesinden yapılan satışların emsallerle aynı koşullarda gerçekleştiğini, 2017’de gelen bilgi üzerine tapu devirlerinin durdurulduğunu ve belgelerin savcılığa sunulacağını söyledi.

MASAK raporundaki para hareketlerini taksit ödemeleri ve şirketlerin yüksek hacimli satış rutinleriyle açıkladı; bazı transferlerin borç-alacak, altın alım-satımı ve yurt dışı proje danışmanlığı kapsamında olduğunu savundu.

İŞTE AYLIK GELİRİ

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile süreçte yaşanan gayrimenkul görüşmesi ve sonrasında iade-icra-sulh protokolü ayrıntılarına da değinen Timur, Derkan Başer iddiasıyla bağını reddetti, tüm suçlamaları da kabul etmedi.

Emniyet ifadesinde Timur'un aylık geliri de yer aldı. Timur, aylık 4 milyon lira geliri olduğunu beyan etti.

SOSYAL MEDYA HESABI AÇIKLAMASI

Timur ayrıca sosyal medya hesabı kullanmadığını belirtti. Timur, "etimurofficial” kullanıcı adlı instagram hesabı şahsıma ait değildir. Benim 13-14 yıldır kullanmış olduğum herhangi bir sosyal medya hesabım yoktur" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

