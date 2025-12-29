Erden Timur hakkındaki MASAK raporunda ilginç detaylar yer aldı. Timur'un yasa dışı bahis baronuyla para trafiği iddiası da rapora yansıdı.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur hakkında hazırlanan MASAK raporunda, yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin ile para transferleri tespit edildi.

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

NEF İNŞAAT VE VEYSEL ŞAHİN

Sabah gazetesinin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nef Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur hakkında MASAK tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, Timur’un şirketi NEF İnşaat’ın, yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in kara para aklama yöntemlerinde kullanıldığı öne sürüldü.

Veysel Şahin MASAK raporunda

İŞTE MASAK TESPİTLERİ:

Eyüp Ur isimli kişinin, herhangi bir geliri ve SGK kaydı olmamasına rağmen Veysel Şahin adına şüpheli para transferleri yaptığı belirlendi. Sabah'taki habere göre bu transferlerin bir kısmı NEF İnşaat’a yönlendirildi.

8 Haziran 2015 – 4 Ağustos 2016 tarihleri arasında Eyüp Ur’un NEF İnşaat’a 18 işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 TL gönderdiği kaydedildi.

Ur’un ayrıca Şahin’in çalışanı Hakan Canbay adına da NEF’e daire parası gönderdiği tespit edildi.

Erden Timur'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

ERDEN TİMUR'UN 57 BİN 468 İŞLEMİ

Timur’un 2017 sonrası kendi hesapları hariç, toplamda 57 bin 468 banka transferi yaptığı da raporda yer aldı. Erden Timur'un 44 bin 273 işlemde 9,27 milyar TL tutarında para aldığı, 13 bin 195 işlemde 9,28 milyar TL tutarında para gönderdiği belirlendi.

“Yazıcı Sarraf ve Kuyum” isimli şirketten 245 milyon TL aldığı, aynı şirkete ise 1 milyar 25 milyon TL gönderdiği raporda yer aldı.

109 KİŞİ İLİŞKİSİ

MASAK incelemesine göre Timur, yasa dışı bahis/kumar şüphesi kapsamında veri tabanında istihbari bilgi bulunan 109 gerçek ve tüzel kişiyle para transferi ilişkisine girdi. Bu kişilerden 93’ünün işlem açıklamalarında “gayrimenkul alım-satımı” ifadesi yer aldı.

Ortaya çıkan MASAK raporu, futbolda bahis soruşturmasının boyutlarını genişletirken, Erden Timur’un adı yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin ile para trafiği iddialarıyla gündeme geldi.