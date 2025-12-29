Erden Timur'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

Erden Timur'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Yayınlanma:
Bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolünden geçen Erden Timur hastane çıkışında görüntülendi.

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından 26 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ERDEN TİMUR'DAN İLK GÖRÜNTÜ

Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur günler sonra ilk kez sağlık kontrolü çıkışında görüntülendi.

TARAFTARLARDAN ERDEN TİMUR'A DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, Erden Timur'u yalnız bırakmadı. Sabah saatlerinde Çağlayan'da toplanan taraftarlar, Erden Timur'a destek için tezahüratlarda bulundu.

Kaynak:DHA / Haber Merkezi

